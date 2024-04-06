1 квітня консульство Ірану, яке знаходиться в сирійській столиці Дамаску, було зруйноване внаслідок ракетного удару. За інформацією сирійських та іранських ЗМІ, удар по будівлі консульства наніс Ізраїль, офіційно влада країни самого Ізраїлю коментарів на цей рахунок не надавала.

4 квітня у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Іран заприсягся відповісти на удар, адже тоді, як повідомив посол Ірану в Дамаску, загинули 13 людей, у тому числі семеро членів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та шість сирійських громадян.

Крім того, серед убитих – генерал Корпусу вартових Ісламської революції Мохаммад Реза Захеді, важлива постать у спецпідрозділі «Кудс», відділенні КВІР, що відповідає за операції за кордоном.

«Ми змусимо їх пошкодувати про те, що вони скоїли цей злочин і вдалися до подібних дій», – заявив верховний лідер Ірану Алі Хаменеї.

Президент Ібрагім Райсі удар по консульству назвав «нелюдським, агресивним і огидним», а міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіан у телефонній розмові зі своїм сирійським колегою додав, що такі дії є порушенням усіх міжнародних зобов’язань і конвенцій.

Саме ці коментарі викликали побоювання щодо подальшої ескалації в регіоні, але, як вважають експерти, котрих опитало видання ВВС, на сьогодні можливості Ірану завдати удару у відповідь, ймовірно, обмежені в масштабах.

«Іран не здатен на велику конфронтацію з Ізраїлем з огляду на його військовий потенціал, економічну та політичну ситуацію, але йому доведеться вигадати відповідь для внутрішнього споживання та для захисту своєї репутації серед регіональних союзників», – вважає Алі Садрзаде, аналітик з питань Близького Сходу.

«Ми не відкидаємо, що Іран може використати кіберпростір як ще один вимір, щоб помститися Ізраїлю, або здійснити кібератаки на інформаційні технології, зламати їх, вкрасти та злити інформацію, або спробувати відвернути хоча б оперативні технології. Ми знаємо, що останні півтора десятиліття між Іраном й Ізраїлем триває таємна кібервійна. Тож у цьому випадку це може бути просто черговий етап», – розмірковує Таль Павло з ізраїльського Інституту досліджень кіберполітики.

Рішення про те, які дії здійснить країна, та чи здійснить загалом, залежатиме від Ірану і, зокрема, від верховного лідера. Поки що офіційний представник МЗС Ірану Нассер Канані заявив, що Іран «залишає за собою право на дії у відповідь і ухвалить рішення про тип відповіді та покарання агрессора».

Втім, на фоні ймовірного нападу Ірану на території Ізраїлю вже блокують GPS, щоб запобігти можливій роботі ракет і безпілотників. Моніторинговий сервіс GPSJAM по всяк час фіксує порушення роботи GPS на території Ізраїлю, це відчували на собі й жителі великих міст, у тому числі Тель-Авіва та Єрусалима, що розташовані далеко від зони бойових дій у секторі Газа. Програми, що залежать від геолокації, постійно давали збої – так, у продюсерки ВВС, яка була в Єрусалимі, телефон показував, що вона перебуває в Каїрі.

Офіційний представник ЦАХАЛ контрадмірал Даніель Хагарі підтвердив, що в країні працює «спуфінг», тобто заміна сигналу GPS. Роботу цієї технології, до прикладу, неодноразово спостерігали навколо московського кремля.

В Ізраїлі «спуфінг» постійно діє останні пів року на північному кордоні з Ліваном, де тривають перестрілки з проіранським шиїтським воєнізованим рухом «Хезболла».

Як повідомляє Times of Israel, ізраїльтянам рекомендують встановити своє місце розташування в мобільних пристроях вручну, щоб попередження про ракетні напади і повітряну тривогу працювали коректно.

Також, за інформацією видання ВВС, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про припинення всіх відпусток для солдатів, які служать у бойових частинах. Водночас ізраїльське медіа The Times of Israel писало, що Армія оборони Ізраїлю почала призов резервістів протиповітряної оборони через побоювання відповіді за удар.

В ВВС повідомляють, що Ізраїльська влада, схоже, вважає, що відповідь Ірану є неминучою. Атака може відбутися у п’ятницю, в День Аль-Кудс (день солідарності з боротьбою палестинців за незалежність). Дата відзначається в останню п’ятницю рамадану. У цей день зокрема в Ірані проходять антиізраїльські мітинги.

Проте, офіційний представник ЦАХАЛ контрадмірал Даніель Хагарі закликав людей не сіяти паніку:

«Нема потреби купувати генератори, запасати їжу та знімати гроші в банкоматах», – написав він в мережі X.

Речник ЦАХАЛу закликав громадян Ізраїлю слідкувати за офіційними повідомленнями.

Крім того, 3 квітня Ізраїль та США провели консультації щодо можливості регіональної ескалації в разі відповіді Ірану на удар по Дамаску.

Про це пише видання Walla.

«Ізраїль вчора ввечері чітко дав зрозуміти Сполученим Штатам, що він буде змушений відповісти, якщо Іран нападе на нього. Байден і Нетаньяху також обговорили загрози Ізраїлю з боку Ірану, а президент США підкреслив, що Америка рішуче підтримує Ізраїль перед обличчам цих загроз», – йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що Сполучені Штати та Ізраїль стурбовані можливістю того, що Іран відповість на загибель командира сил КВІР під час удару по столиці Сирії – Дамаску.

Цікаво також й те, що за інформацією видання Reuters, котре посилається на неназванного чиновника, влада США схвалила передачу Ізраїлю 1000 бомб МК82 вагою понад 200 кг, понад 1000 бомб малого діаметра та запали для бомб МК80. Проте, їх доставлять не раніше наступного року.

Журналісти видання стверджують, що США продовжує надавати Ізраїлю озброєння, незважаючи на зростаючу критику війни у Секторі Газа.

Зокрема, за інформацією Reuters, рішення про передачу авіабомб ухвалили 1 квітня, в день коли було завдано удару. Втім, джерела видання запевняють, що удар стався вже після того, як американська влада ухвалила рішення про передачу авіабомб.

Високопоставлені ізраїльські чиновники кажуть, що Ізраїль має інформацію про те, що Іран можуть атакувати країну зі своєї території за допомогою балістичних ракет великої дальності, безпілотників або крилатих ракет.

Наголошується, що Іран ніколи не атакував Ізраїль безпосередньо зі своєї території, здебільшого використовуючи з цією метою терористичні організації. Пряма атака була б безпрецедентною та могла б призвести до регіональної війни.

Ігаль Левін, ізраїльський військовий аналітик, в коментарі нашому виданню пояснює, що інформація про ймовірний напад Ірану на території Ізраїлю вперше з’явилась на приватному та зовсім крихітному каналі одного з ізраїльських журналістів, причому без жодних посилань на її джерело ні в Ізраїлі, ні в ЦРУ ні в США. Згодом її підхватив азербайджанський паблік з 700 тисячами підписників, теж не зсилаючись на попередній. І вже власне інші почали розповсюджувати інформацію з цього пабліку, довіряючи йому через майже мільйонну аудиторію.

«І хоч новина не має ніяких підстав, все ж вона є хайповою та клікабельною, тож СМІ її активно розповсюджують», – пояснює він.

«Проте, разом з тим я нагадаю, що між Іраном та Ізраїлем йде протистояння. Іран постійно діє проти Ізраїлю, Ізраїль постійно діє проти Ірану. По всяк час відбуваються удари, безпілотники, йде війна спецслужб і таке інше. Між Іраном та Ізраїлем дипломатичних відносин немає. Іран офіційно декларує знищення Ізраїлю та озброює проксі, за допомогою яких атакує Ізраїль. Хамас, Хезболла – це все іранські проксі з якими воює Ізраїль, що фактично означаєте, що він воює з Іраном. Тобто не слід розглядати це так, що Іран буде атакувати Ізраїль, адже війна вже є і атаки теж вже давно є», – наголошує Ігаль Левін.

Олександра Миколюк, політичний аналітик Українсько-Американського інституту відповідальної політики в коментарі нашому виданню пояснює, що в Ірані на законодавчому рівні закріплено знищення держави Ізраїль. До чого, звісно ж, ізраїльтяни ставляться із крайнім занепокоєнням. Крім того, вони переймаються тим фактом, що в Ірані відбувається багаторічний розвиток іранської ядерної програми.

Відповідаючи на питання щодо ймовірності такого розвитку подій Олександра Миколюк говорить наступне:

«Поки Іран не закінчив свою ядерну програму, це малоймовірно, але те, що Іран відповідатиме Ізраїлю через своїх проксі – факт, тому симетричні удари через Хамас, Хезболлу чи єменських хуситів цілком ймовірні. Насамперед у зв’язку з тим, що Ізраїль непрямо, але визнав напад на іранське консульство у Сирії, де було вбито високопоставлених Іранських генералів».