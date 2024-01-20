Кабінет Міністрів України виділив рекордних 17,5 млрд грн на облаштування оборонних інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Рішення про зміцнення оборонних рубежів, із кількома смугами інженерних загороджень та мінних полів було ухвалено президентом на ставці Верховного головнокомандувача.

Про виділення рекордної суми на зведення фортифікаційних укріплень прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram:

«Мова йде про 17,5 млрд грн, які будуть направлені на будівництво інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень.», – написав голова уряду.

Також Шмигаль уточнив, що кошти будуть виділятись профільним відомствам та обласними державним адміністраціям.

Натомість, командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповідаючи про облаштування оборонних позицій у Північній операційній зоні заявив, що протягом останніх місяців фортифікаційне обладнання смуг оборони кордону вдалось збільшити на 63%.

«Сидіти склавши руки часу немає. Сили оборони діють на упередження. Займаємось підвищенням кількості та ефективності мобільних вогневих груп ППО, триває контрдиверсійна робота. Але головне – розбудовуються оборонні рубежі та створюється потужна система інженерних загороджень.», – говорить Наєв.

Також командуючий додав, що оборонні позіції, які знаходяться на північному напрямку нічим не відрізняються від тих, які облаштовуються в інших регіонах, всі вони будуються за типовою схемою. Крім того, він наголосив, що росіяни зібрали угрупування на північному кордоні, втім ситуація контрольована.

Ілля Грязнов ,консультант комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, коментуючи ситуацію на північному кордоні говорить: «Станом на сьогодні, уздовж північного кордону, з переважною концентрацією біля Сумської області, рф утримує оперативне угруповання військ у складі якого приблизно 20 тис. осіб рядового складу декількох родів військ і приблизно 300 одиниць розосередженої військової техніки, переважно автомобільної, радіотехнічної, радіоелектронної та інженерної.»

Грязнов також повідомив, що розвідувальні відомства України вважають, що до таких дій РФ вдається з метою сковування сил та засобів Сил оборони України, унеможливлюючи перекидання їх в Східну та Південну операційні зони для підсилення підрозділів, що там знаходяться. Саме тому масштабне будівництво фортифікаційних споруд є важливим.

«Військовими спільно з місцевим самоврядуванням цілодобово здійснюються заходи з посилення оборонних можливостей півночі країни. Особлива увага приділяється побудові інфраструктури бетонних укріплень, танкових ровів, мінуванню різними видами засобів ураження, а також утворенню осередків сил цивільного спротиву в кожному населеному пункті північного прикордоння.» – повідомив консультант.

Також, він зазначає, що продовжується розбудова полігонної і табірної інфраструктури на території рф та рб біля кордонів нашої з вами держави, тож загроза з північного боку не зникає ні на один день.

Окрім того, Грязнов наголошує, що рф протягом 2023 року набула можливостей для нарощування та перекидання сил та засобів з метою утворення ударного угруповання на півночі України протягом 1-3 тижнів у будь-який місяць, або рік незалежно від пори року.

Отже, будівництво фортифікаційних укріплень, не дивлячись на складні погодні умови та постійні атаки ворога продовжується цілодобово. Уряд схвалив рішення, яке допоможе нашим захисникам тримати оборону та ускладнить плани ворога, бо за словами військових загроза з північної операційної зони все ще не зникла. Також, будівництво потужних фортифікаційних споруд має покращити й стабілізувати ситуацію на всій лінії фронту.