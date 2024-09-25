Агенція оборонних закупівель - це найголовніший орган забезпечення війська боєприпасами, технікою тощо. Нещодавно створений і уже показав цікаві результати. Чому назріває таке рішення? Ймовірно, через те що хочуть повернути стару схему роботи.

Коли закупки необхідного для ЗСУ відбуваються в основному через спецімпортерів — уповноважених державою фірм по закупці чутливої продукції. Раніше саме вони, як посередники, постачали раніше до 70% усіх товарів, котрі брала Агенція.

У поточному році ж Агенція, по-перше, зменшила їх долю у свої контрактах до 18%. По-друге, стала сама напряму купляти за кордоном (23% закупок). І, що головне, більшу частину бюджету — майже 60% — перекинула на внутрішній ринок. Це — майже революція, з нуля до 60%!

До того ж доля посередників у імпортних контрактах Агенції впала з 80% до 40%.

Хто раніше контролював спецімпортерів? Мабуть, ті ж самі люди, котрі саботували вітчизняне виробництво снарядів, мін, патронів тощо. Бо завозити з-за кордону було простіше, і заробляти простіше.

І, звісно, терпіти такий наступ на позиції своїх годівничок вони не хочуть.

Ліквідацію пропонують здійснити шляхом приєднання до іншого органу, котрий закупляє «цивільну» продукцію для ЗСУ —Державного оператора тилу. Який має в кілька разів менший штат, займається на порядок менш критичними для армії речами, має менші бюджети.

Мотивують нібито стандартами НАТО, але це пряма брехня — натівські представники тут навпаки, виступають за посилення Агенції.

PS Маю симпатію до Агенції, через те, що саме вона почала закупляти той перелік дронів, який відмовлялося раніше придбати Міноборони і який так потребувала армія