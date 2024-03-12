Зранку 12 березня мережею почала ширитися інформація про перетин кордону РФ військовими Російського Добровольчого Корпусу (РДК) та Легіону Свободи Росії (ЛСР). Вже вдень пресслужба РДК підтвердила вхід на територію Росії, зазначивши, що наразі в країні-агресорі тривають вибори, а високопосадовці РФ розуміють тільки мову сили.

Звернемо увагу, що у березні і травні 2023 року РДК також заходив на територію країни-окупанта. Перший подібний рейд відбувся у прикордонні села Стародубщини, другий, разом з ЛСР, – на територію Білгородської області.

Задля ширшої картини розуміння того, ким є росіяни, що воюють на стороні України, наше медіа спробувало детально відтворити історію створення РДК, розповівши про бійців Корпусу, операції тощо.

Історія створення

Російський Добровольчий Корпус значиться військовим підрозділом ЗСУ, сформованим вихідцями з Росії у серпні 2022 року для захисту України.

Відбір до корпусу відбувався і відбувається з полонених та колишніх російських військовослужбовців, які потрапили до Корпусу з Росії, а також – з етнічних російських емігрантів.

Влітку 2022 року РДК прикомандировали до 1-ї роти 98-го батальйону ТрО «Азов» на запорізько-донецькому напрямку, а вже з січня бійці РДК виконували завдання у складі спецпідрозділу ГУР МО.

Зачепивши тему бійців РДК, докладно розкажемо про основний склад Корпусу.

Денис Нікітін

Денис Нікітін, відомий як White Rex, рахується засновником та командиром Корпусу. Деякі ЗМІ називають його неонацистом, втім, сам Денис це заперечує.

Раніше Денис очолював фірму під назвою «White Rex», що займається спортивними єдиноборствами, а також – здійснював бойову підготовку членів правої швейцарської націоналістичної партії (PNOS).

Командир РДК був прихильником Євромайдану, як повідомляє німецьке медіа, прикріплене вище, а в Україні проживає з 2017 року.

Крім всього, Денис перебуває в федеральному розшуку Росії як «учасник терористичної організації».

Ілля Богданов

Також в лавах РДК служить колишній офіцер Федеральної прикордонної служби ФСБ РФ – Ілля Богданов.

Воює проти Росії Богданов ще з 2014 року – тоді він переїхав до України і одразу вступив до лав добровольчого батальйону Національної гвардії України Донбас. Також воював у складі Правого Сектору, маючи звання командира взводу.

Богданов брав участь в боях за Іловайськ, боях за Донецький аеропорт і в обороні селища Піски.

В час повномасштабного вторгнення військовий отримав поранення у праву руку. Перенесісши кілька операцій і одужавши, вступив до РДК.

Богданов також є автором автобіографічної книги «Пазл», виданої українською мовою у 2021.

Кирило Канахін

Одним з військових Корпусу є колишній російський актор, нинішній військовий та викладач йоги Кирило Канахін.

Канахін з перших днів повномасштабного вторгнення Росії пішов воювати у складі РДК, за що у лютому 2024 році був заочно засуджений у Росії до довічного ув’язнення.

Крім того, Канахін має особистий телеграм-канал, де викладає поезію власної руки.

Олексій Льовкін

Ще однією творчою особистістю, що служить в Корпусі, є блек-метал музикант і засновник гурту “M8L8TH” Олексій Льовкін.

Льовкін мешкає у Києві з 2015 року. В той же час він брав участь у російсько-українській війні на боці України у складі батальйону «Азов».

На момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року військовий опинився в лавах територіальної оборони «Азов-Київ», – майбутньої 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, – а з весни 2023 несе службу в РДК.

Рейди РДК

Перший відомий рейд РДК стався 24 січня 2023 у складі вже згаданого спецпідрозділу ГУР МО. Тоді бійці РДК взяли участь у нічному рейді на берег Нової Каховки, в ході якого було ліквідовано щонайменше 12 російських окупантів.

Крім того, повідомляється, що деякі бійці РДК входили до військового гарнізону на острові Зміїний.

Втім, дійсно відомим РДК став завдяки першому рейду на територію Росії. Рейд відбувся в Брянську область.

2 березня 2023 РДК зайшов у прикордонні села Стародубщини – Любечани та Сушани. Згодом стало відомо про підрив вантажівки на міні та щонайменше шістьох поранених російських військових.

Наступний рейд до Брянської області відбувся вже у квітні того ж року – в село Случовськ.

Гучне вторгнення РДК, крім всього, відбулося наприкінці травня 2023 року – тоді бійці Корпусу разом з ЛСР зайшли на територію Білгородської області, як зазначалося на початку статті.

ГУР України натомість підтвердили проведення ЛСР та РДК операції на території Білгородської області, з метою створення «смуги безпеки» для захисту цивільних українців. Операцію здійснювали суто росіяни.

Також відомо, що РДК були залучені у бої за Авдіївку. Тоді, у жовтні 2023, в ході штурмових дій лінії укріплень противника в районі Авдіївського коксохімічного заводу Корпусом було взято в полон військовослужбовця МО РФ.

Зараз, як ми зауважили на початку статті, РДК знову перетнув кордон з Росією.

Слідкуватимемо за подіями надалі.