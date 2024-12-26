Шлях лідера «Демократичної Сокири» від студентських протестів до захисту України на фронті та боротьби за антикорупційну реформу.

Юрій Володимирович Гудименко — український політичний діяч, лідер партії «Демократична Сокира», військовослужбовець, молодший сержант Збройних сил України у відставці; у минулому — блогер, телеведучий, публіцист.

Життєпис

З 2008 року активно займається політичною діяльністю та активізмом, організовуючи вуличні акції. Був неодноразово затриманий та притягнутий до адміністративної відповідальності, зокрема під час маршів до дня народження Романа Шухевича та маршу УПА в Запоріжжі у жовтні 2009 року, які були заборонені судом, але все ж відбулися і завершилися сутичками з прихильниками Партії регіонів та стріляниною.

У 2010 році був затриманий за облиття фарбою пам’ятника Дзержинському в день встановлення в Запоріжжі пам’ятника Сталіну, пояснюючи свої дії політичним протестом. З цього приводу було відкрито кримінальну справу, яку невдовзі призупинили. Того ж року, 31 грудня, було підірвано вибухівкою пам’ятник Сталіну в Запоріжжі. Через декілька годин після цієї події Гудименка затримали у його квартирі та звільнили після 18-годинного допиту.

У 2018 році він став одним із засновників політичної партії «Демократична Сокира», яка виросла з громадської ініціативи. Партія активно проводить публічні акції, спрямовані на висвітлення проблем корупції, політичної бездіяльності та інших суспільних викликів. Юрій Гудименко займає в партії ключову роль, зокрема відповідає за організацію масових заходів, ідеологічну стратегію та агітаційну діяльність.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році Юрій Гудименко вступив до лав Збройних сил України, служив сапером і був поранений.

Голосування за членів Громадської антикорупційної ради

26 грудня 2024 року Міністерство оборони України розпочало рейтингове інтернет-голосування для обрання членів Громадської антикорупційної ради, куди Юрій Гудименко подав свою кандидатуру, про що заявив на своїй сторінці у Facebook.

Однак через технічні збої, зокрема нестабільну роботу сайту та помилки в автентифікації користувачів, результати голосування були анульовані, а саме голосування перенесено на 7 січня 2025 року.