Майже 80% українських пенсіонерів отримують менш ніж 5 000 гривень на місяць. В той час, поки вони рахують кожну гривню, прокурори отримують сотні тисяч.

Що це: законна привілея чи цинічна експлуатація держбюджету?

«Межа» вже розібралася в цьому складному питанні у новому розслідуванні.

Тож, який він, український пенсіонер? Той, що ледве зводить кінці з кінцями? Чи той, що може дозволити собі хорошу їжу й одяг, подорожі, розваги, купівлю нерухомості, авто та навіть криптовалюту?

Втім, не всім пенсіонерам для виживання доводиться продовжувати працювати після виходу на пенсію, в більшості випадків ігноруючи власне здоров’я.

Виявляється, що все залежить від того, ким пенсіонер працював раніше. Звісно, одні з найпривілейованіших – прокурори.

Редакція «Межі» склала рейтинг ТОП-10 прокурорів із найвищими пенсіями за 2023 рік.

Відкриває десятку Станіслав Муратов – молодий пенсіонер, якому лише 43 роки.

Слід зазначити, що Муратов – заступник керівника Харківської прокуратури та вперше вказав пенсію у декларації за 2020 рік.

Так, сума пенсії складає: 1 152 155 грн за рік (96 000 грн/міс), що робить Станіслава Муратова наймолодшим у рейтингу та рекордсменом за розміром виплат.

Родина прокурора володіє сімома земельними ділянками та сімома обʼєктами нерухомості.

Цікаво також й те, що окрім пенсії, у 2023 році, Муратов отримав майже півтора мільйона гривень зарплатні з основного місця роботи.

Вперше заступник керівника Харківської прокуратури задекларував пенсію у 2021-му році.

Срібло рейтингу отримує Андрій Кравченко, ще один заступник керівника Харківської прокуратури.

Сума пенсії Кравченка у 39 (!) років складає: 1 мільйон 15 тисяч 225 грн за рік, тобто 84 600 грн/міс.

Порівняно з Муратовим декларація Кравченка скромна – будинок, земельна ділянка, два авто. Певно, тому і продовжує працювати, отримуючи і зарплату, і пенсію.

До слова, багатьом із прокурорів-пенсіонерів менше ніж 50 років. Ви теж уявляли, що пенсія – це після 60?

Трійку лідерів, у 45 років, закриває керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Сума пенсії якого: 823 071 грн за рік, 68 590 грн/міс.

Фільчаков є пенсіонером із 2020 року та лідером серед керівників регіональних прокуратур. За декларацією, як і попередні, теж отримує пенсію та зарплату одночасно.

Декларації кожного з нашого рейтингу – масштабні, але надалі ми заглиблюватимемося лише тоді, коли побачимо щось справді унікальне.

Адже, як з’ясувалося, земельні ділянки, елітні будинки, квартири, розкішні автомобілі та значні грошові активи – це вже звична картина для українських прокурорів.

Єдина жінка, яка посідає четверту сходинку в рейтингу, керівниця Черкаської обласної прокуратури – Катерина Шевцова.

Сума пенсії якої у 42 роки: 785 435 грн за рік – 65 450 грн/міс.

Пенсію вказала вперше в декларації 2020 року, як і всі попередні особи має і виплату, і зарплату.

Володимир Лимар, перший заступник керівника Харківської прокуратури, 47 років.

Пенсія – 714 749 грн за рік, тобто близько 60 000 грн/міс, оформлена у 2019 році.

Цікавий факт: один із трьох представників Харківщини в ТОП-5 нашого рейтингу, що за декларацією отримує як зарплату, так і пенсію.

Проте, у своїй декларації Лимар має і дещо цікаве – окрім автомобілів Лексус та Тойота, його родина має ВАЗ 1995 року випуску.

Крім того, перший заступник керівника Харківської прокуратури займається криптовалютою та має 27 позицій у відповідному розділі декларації.

Владислав Грюк – заступник керівника прокуратури Чернігівщини. Інформації про вік немає, але відомо, що працює в прокуратурі з 2000 року. Сума пенсії, яку вперше задекларував у 2018 році: 526 160 грн за рік (43 850 грн/міс).

Родина Грюка має у володінні 12 обʼєктів нерухомості, а дружина ймовірно займається виробництвом тканин чи одягу.

Цікаво, що враховуючи зазначену нерухомість та факт того, що у 2023-му Грюк отримав півтора мільйони гривень зарплати, без врахування півмільйонної пенсії, його дружина і донька мали виплати ВПО.

Олександр Сузий, 41 рік, заступник керівника Харківської прокуратури.

Сума пенсії якого: 439 576 грн за рік – 36 630 грн/міс, вперше зʼявилася у декларації за 2021 рік.

Керівник Запорізької обласної прокуратури Сергій Спільник, 47 років.

Сума пенсії якого: 439 576 грн за рік – 36 630 грн/міс, вперше зʼявилася у декларації за 2021 рік. Керівник Запорізької обласної прокуратури Сергій Спільник, 47 років.

Один із найстарших у рейтингу, але далеко не останній за розмірами виплат.

Сума пенсії Спільника: 433 713 грн за рік, тобто 36 140 грн/міс. Пенсію отримує з 2017 року, тобто з сорока років.

Керівник Рівненської обласної прокуратури Андрій Рудницький, 51 рік. Отримує – 424 671 грн за рік, це 35 390 грн/міс, декларує пенсію з 2017 року. Майже вдвічі старший за лідера хіт-параду, але сума скромніша.

Закриває десятку, але явно не пасе задніх за розмірами виплат, заступник керівника Сумської прокуратури – Ігор Сидоренко.

Сума пенсії якого в 46 років складає: 406 224 грн за рік – це 33 850 грн/міс. Пенсію вперше задекларував у 2023 році. Цікаво, що у 2021 році Сидоренко взяв автомобіль в кредит, виплачує.

Закон обмежує розмір максимальної пенсії десятьма прожитковими мінімумами – це 23 тисячі гривень, але прокурори знайшли, як обійти «стелю» через суди.

Деякі прокурори користуються старим законом 1991 року, за яким пенсії обчислювалися як 90% від зарплати.

Втім, навіть якщо суди приймають ці рішення за старими законами, чому держава мовчить? Чому ми за це платимо?

Ще один спосіб отримувати захмарні пенсії – це оформлення інвалідності.

Так, за даними Міністерства соцполітики, понад 500 прокурорів мають статус осіб із інвалідністю, 52 з них отримали цей статус лише за останні два роки.

Як ми пам’ятаємо, скандал із фіктивними медичними комісіями вже призвів до відставки Генерального прокурора.

До слова, у Харківській обласній прокуратурі, де найбільше рекордсменів-пенсіонерів, після скандалу запевнили, що у них все законно.

«У керівника Олександра Фільчакова та його заступників немає інвалідностей будь-яких груп. Усі вони отримують пенсію за вислугою років, що передбачено законом», – стверджує речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Нині парламентарі працюють над встановленням соціальної справедливості. Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу» Максим Павлюк пропонує припинити виплату пенсій по інвалідності працюючим прокурорам. Відповідно до чого навіть зареєстрував ініціативу.

«Ця норма з’явилась у 2001 році. З 2001 року прокурори і тільки прокурори мали цю лазівку. Ніхто не має таких виплат за групу інвалідності, як прокурори. І чому так сталося, здається, дуже очевидним. Тому що вони могли це пролобіювати і вписати у законодавство. І саме тому в Законі про прокуратуру, навіть не в Законі про страхування, ні в Законі про пенсії, а саме в Законі про прокуратуру ця норма і прописана», – пояснює народна депутатка України Інна Совсун.

Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова зареєструвала законопроект щодо пенсійного забезпечення окремих категорій працівників. Метою ініціативи є призначення пенсій за вислугу років, в тому ж числі прокурорам, лише після звільнення з посади чи служби.

За 9 місяців 2024 року на спецпенсії держава витратила майже 88 млрд гривень, а до кінця року ця сума становитиме майже 120 мільярдів, що більше ніж видатки на відбудову інфраструктури у 2024 році.

Наше розслідування не просто підняло завісу над цифрами, але й показало проблему системного масштабу.

Зароблені багаторічною працею гроші простих українців йдуть на виплати

пенсій, які в десятки разів перевищують середню по країні.

Найважливіше, що відбувається це на фоні війни, коли кожна гривня бюджету могла б піти на підтримку армії чи соціальний захист найвразливіших категорій населення.