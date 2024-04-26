«Межа» разом з активістками та громадськими діячками розібрала календар «Без Цензури» від «5 каналу». Що не так з цією ініціативою та чому більшість вбачає в ній дискримінацію та сексизм?

22 квітня дружина п’ятого президента України та депутатка Київради Марина Порошенко на своїй сторінці у Facebook заявила про вихід третього тиражу скандальних календарів «Без Цензури» від редакції «5 каналу».Телеканал називає свій календар «благодійним», адже усі кошти виручені з продажу еротичних календарів підуть на допомогу Збройним Силам України. Для редакції 5-го, проект з такими календарями – справжнє досягнення.

Така ж благодійна акція відбулася у 2022-му та 2023 роках. Ідея календаря в стилі “ню”, як твердять на каналі, належала операторці Ганці Кудрявцевій.

«Є в мене дружбан у морській піхоті, я не буду казати, хто… Не секрет, що військові дуже люблять нюдси, і дуже просять. І ось дружбан мій каже: “Може, в тебе є там подружки чи ще хтось, ну дуже хочеться щось красиве бачити» , – зазначає Ганка.

Цю ідею одразу ж підтримала і шеф-редакторка телеканалу.

«Я прийшла до нашого генерального і кажу: ми ще й тут можемо збирати гроші, в нас є дівчатка, в нас є професійний фотограф, ми можемо зробити мистецтво. Він на мене подивився і каже: а 12 дівчат таких знайдеш? А в нас же красуні на “5 каналі”, ніде нема більше таких красунь. Кажу: знайду!», — Ірина Герасимова, шеф-редакторка «5 каналу».

Навіть екс-головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у 2022-му підписав календарі з оголеними журналістками 5-го каналу.

Втім, реакція суспільства не забарилась. Українці поділились на два табори. Хтось вбачає в цьому дискримінацію та сексизм, а комусь оголені світлини до вподоби. Деякі навіть сперечалися та наводили приклад австралійських пожежників, які у 2019-му зробили календар з досить пікантними світлинами. Вони фотографувалися з оголеним торсом та домашніми тваринами. Усе це – задля підтримки благодійних організацій з захисту і порятунку тварин у всьому світі.

Що не так з календарями?

Представники та представниці громадських, правозахисних і медійних організацій, категорично засудили такий спосіб збору грошей на потреби армії. Вони зазначили, що це нівелює роботу, яку роблять медіа і громадянське суспільство для того, щоб жінок в Україні, в тому числі військовослужбовиць, не сприймали як сексуальний об’єкт. Вони навіть надіслали заяву з підписами до уповноваженого з прав людини та в Комісію з журналістської етики аби там дали оцінку законності й етичності дій 5 каналу.

«На мій погляд, це є щось вже не дуже цивілізоване і доволі дике. Тому що в добу емансипації ми зараз говоримо про жінок партнерок, про жінок професіоналок, про жінок які здобувають перемогу, в тому числі. Коли ми повертаємося до такого формату привітань військових, то мало хто може відчути і зрозуміти, на жаль, досі, що це є вже щось застаріла і крінжове. Жінка – не є прикраса, не є предмет який підіймає бойовий дух. Я мовчу про те, як це з позиції жінок які служать», — Катерина Приймак, очільниця руху Veteranka.

Календар опинився навіть у руках відомого українського письменника Сергія Жадана. Ймовірно редакція 5-го каналу сама надіслала йому такий подарунок. Втім Сергій, не розгубився, зробив фото та підписав “Годі шукати хтивий погляд на обличчі”. Реакція на світлину з календарем в коментарях під постом Сергія не надто надихнула його аудиторію.

“Те що жінки цьому календарі зображені еротизовано, але без голів показує нам, що в людей які роблять цей календар жінка це не є людина, бо в людини видно обличчя. Якщо вони без обличь, без голів, лише тіло оголене для сексуалізованого споживання, це нам показує, що ці жінки знеособлені. Я пам’ятаю як сильно боляче реагували жінки на перший такий календар в контексті сексуалізованого насильства росіян проти українських громадян на окупованих територіях. Вони зчитували в цьому абсолютно чіткий посил насильства”, – зазначає тренерка з прав жінок Марія Дмитрієва.

Наша редакція придбала календар від «5 каналу». Тож повний огляд його та наш новий матеріал можете глянути тут.