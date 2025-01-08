На новому кладовищі в 50 км від Києва планують побудувати протирадійаційне укриття на 195 квадратних метрів.

Експерти б’ють на сполох, київська міська адміністрація планує витратити 500 млн грн на побудову дивних споруд на кладовищі у лісі. При цьому в плані не передбачені дороги до місця на якому планують кладовище. Це кладовище примара чи звичайна спроба відмити гроші?

На сьогоднішній день вже замовленона 14 млн грн проєктно-кошториснудокументаціюна облаштування цвинтаря. Тендер виграло ТОВ «Інститут територіального планування».

Достатньо поглянути дані на порталі Prozzoro, щоб звернути увагу на досить дивний набір приміщень:

Проєктна документація має передбачити нове будівництво:

1. Адміністративно-побутової одноповерхової будівлі (площею не менше 240м2), яка включає в себе:

вхідну групу приміщень (площею не менше 75м2), з тамбуром, вестибюлем, санвузлами для відвідувачів (в тому числі для МГН), магазином продажу;

адміністративну групу приміщень (площею не менше 165м2);

підвальне приміщення – споруда подвійного призначення загальною місткістю 150 осіб із захисними властивостями протирадіаційного укриття.

2. Будинку трауру одноповерхового (площею не менше 450м2).

3. Колумбарію (площею забудови не менше 575м2).

4. Кафе (площею не менше 300м2) з поминальним залом.

5. Господарчої будівля з вбудованими гаражами (не менше 2), майстернями, кімнатою персоналу, санвузлом та душовими.

6. Будівлі майстерні для робіт з металом одноповерхової (площею не менше 70м2) з кімнатою персоналу, санвузлом та душовими тощо.

Виходить що траурний будинок та адмінприміщення разом будуть більше ніж площа всієї Верховної Ради України. А плюс кафе та інші приміщення – то це вже не менше двох тисяч квадратних метрів будівельних споруд.

І протирадіаційне укриття на 195 квадратних метрів. В лісі. В 50 км від Києва. Для кого? В Києві вже всі школи і садочки з укриттями? Більше немає де будувати протирадіаційні укриття як на кладовищах серед лісу? Для зайців?

Вам не здається, що під час війни, коли ціни і податки ростуть ледь не щодня витрачати бюджетні гроші на дурниці типу укриттів по лісах – це занадто? Поки люди всією країною збирають на дрони.

На це свавілля звернув увагу Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко і звернувся до прокуратури. Та в свою чергу пішла до суду і отримала рішеннянакласти арешт на ділянку. «Щоб запобігти протиправному використанню земельної ділянки з кадастровим номером 3221055300:05:004:0172 площею 20,5417 га. Яка вибула з власності Бучанської територіальної громади незаконно, тому виникла необхідність у накладенні арешту на вказану земельну ділянку, з метою перешкоджання подальшому вчиненню протиправних дій відносно вказаного об`єкта нерухомого майна, запобігання її протиправному використанню, перетворенню, відчуженню та розпорядженню».

Тобто ще й ділянку отримали незаконно.

Сподіваємося Офіс генерального прокурора, НАБУ, а також Офіс Президента звернуть увагу на чергову корупційну схему і земельну оборудку Кличка і Ко.