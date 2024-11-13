Допис Юрія Левченка у мережі Х.

Подільник Кличка Брагінський, якому оголосили підозру, очікувано переховується від слідства. Ще в далекому 2014 році, ставши міським головою Києва, Кличко призначив керувати надважливим комунальним підприємством столиці “Київський метрополітен” свого дружка – Віктора Брагінського, а згодом ще й зробив його депутатом Київради від своєї партії «Удар».

Сьогодні цьому Брагінському повідомили про підозру у службовій недбалості, яка призвела до руйнування тунелю метро між станціями “Деміївською” та “Либідською”, через що майже рік частина столиці жила у стані перманентного транспортного колапсу, а кияни втратили десятки мільйонів бюджетних гривень на величезний ремонт, який можна було б уникнути.

За даними слідства, екскерівник не оцінював ризики надзвичайних ситуацій у столичній підземці та не організував належний контроль за станом конструкцій на окремих ділянках лінії. Зокрема, не було створено комісії для спеціальних обстежень метрополітену, що призвело до руйнування елементів тунелів. Через ці недоліки у тунелях між станціями “Деміївська” та “Либідська” з’явилися тріщини, стала протікати вода на перегони, порушилася цілісність гідроізоляції.

Експертиза встановила, що експлуатація тунелів не відповідає будівельним нормам, а збитки від недбалості посадовця з грудня 2023 року до березня 2024 року становлять понад 138 мільйонів гривень. Від закриття ділянки метро підприємство також недоотримало майже 26 мільйонів гривень.

Звісно, Брагінський мав би давно сидіти у вʼязниці, але він цілком очікувано втік.

Разом з Брагінським мав би сидіти його покровитель і “шеф” – Кличко. За 10 років, маючи тотальну владу в Києві, Кличко з Брагінським не відкрили в столиці ЖОДНОЇ нової станції метро, проте вони разом провели купу корупційних оборудок, які наша партія Народовладдя неодноразово викривала. Так і в цьому випадку Кличка все абсолютно влаштовувало в жахливій “роботі” Брагінського, в його тотальній корупції, поки задурювати громаду стало просто неможливо, адже догралися до прямого руйнування тунелей метро!

Але ця ситуація є лише вершиною айсберга їх злодіянь, і, на жаль, ми вкотре бачимо як центральна влада “слуг”, попри постійні балачки про “боротьбу з Кличком”, систематично дозволяє йому та його подільникам уникати відповідальності. А все тому, що домовившись ще в 2019 році про розподіл корупційних потоків, вони разом з ним грабують Київ, а Єрмак має сидіти з Кличком (його давнім другом та подільником) в одній тюремній камері.

Тим, хто досі вірить в казочки про нібито “боротьбу” Кличка зі “слугами”, рекомендуємо уважно подивитися наше відео від 2020 року (http://youtu.be/TD6IeosDZl4), в якому ми чітко доводимо фактами, що вони насправді – одна команда по грабунку нашої столиці, яка просто задурює людей своєю псевдо-боротьбою аби довше спільно правити в Києві.