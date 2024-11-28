Київська міська державна адміністрація планує звести підземний паркінг на 320 автомобілів на Старокиївській горі поблизу Пейзажної алеї. Ця ініціатива викликала спротив з боку Міністерства культури, деяких депутатів Київради, археологів і громадських активістів.

31 жовтня депутатка Київради Євгенія Кулеба повідомила, що КМДА хоче збудувати підземний паркінг на Старокиївській горі біля Пейзажної алеї, у межах трьох археологічних памʼяток. Будівництво паркінгу може коштувати 225 мільйонів гривень згідно з проєктом ДПТ.

Небайдужі кияни занепокоєні тим, що паркінг буде розташований у зоні кількох археологічних пам’яток. Представники міської адміністрації запевняють, що окрім паркінгу, на цьому місці з’явиться зелена зона, яка стане частиною великого туристичного маршруту. Противники ж вбачають у цьому проєкті потенційні приватні інтереси міського голови. То що відбувається насправді?

Проєкт підземного паркінгу на 320 автомобілів планується на Старокиївській горі за адресою провулок Киянівський, 13–21. Зараз там розташовані старі гаражі, більшість із яких були встановлені самовільно, повідомили в КМДА. На відео, представленому в КМДА, видно, що територія занедбана, а сходи до Пейзажної алеї перебувають у напівзруйнованому стані.

За словами секретаря Київради Володимира Бондаренка, більшість гаражів перебувають в аварійному стані, так само як і частина схилу.

«Чи має бути таке в центрі міста? Гора, кажуть, сповзе. Так вона вже повзе з цим лайном разом – і схил, і сходи в аварійному стані. Як і ці гаражі», – зазначає він.

Замість гаражів КМДА пропонує звести паркінг, який також буде використовуватися як протирадіаційне укриття на 1650 місць.

«Зверху зробити ще дитячі майданчики й оглядовий майданчик. Прибрати хаотично запарковані й мешканцями, і гостями Пейзажки машини з Великої Житомирської та дворів», – додав Бондаренко.

Головний архітектор міста Олександр Свистунов,який був запрошений на засідання Київради для представлення проєкту, додав, що це буде «інклюзивна рекреаційна зона» з спортивними майданчиками та зеленими насадженнями. За його словами, будівництво нового об’єкта виконує одразу декілька функцій.

«Це протирадіаційне укриття, якого немає на цьому маршруті. Також вирішується питання паркування поблизу історичної частини міста. Цим самим вирішується питання інклюзивності: буде змога дістатись з верхньої до нижньої алеї. Йдеться винятково про збереження рекреаційної зони, облаштування укриття з паркінгом та створення можливості для людей з інвалідністю дістатися всіх рівнів рекреаційної зони», – говорить Олександр Свистунов.

Однак у Міністерстві культури не підтримали плани КМДА.

Зазначають, що місце для планованого паркінгу знаходиться в історичному центрі Києва, охоплюючи кілька археологічних пам’яток: «Культурний шар міста Ярослава», «Копирів кінець», «Поселення та могильник на горі Дитинка» та «Історичний ландшафт київських гір».

Також земельна ділянка в зонах дії ще кількох памʼяток:

впритул до буферної зони об’єкта всесвітньої спадщини «Київ: Собор Святої Софії й прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська лавра»;

у межах Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ»;

у межах охоронної (буферної) зони I, ІІ, V категорій пам’ятки архітектури національного значення «Андріївська церква»;

на території пам’ятки археології національного значення «Культурний шар «Міста Ярослава».

“Збереження культурної спадщини є елементом національної безпеки. Знищення пам’ятки археології національного значення заради побудови підземного паркінгу на Старокиївській горі є неприпустимим”, – йдеться у повідомленні від Мінкультури.

Науковий співробітник Національної академії наук, археолог та член консультативної ради при Департаменті Охорони Культурної спадщини В’ячеслав Баранов зазначає, що це одна з найбільш ранніх частин Києва, і тут у будь-якому випадку треба проводити розкопки, які займуть від двох до чотирьох років.

“Поряд розташоване раннє городище (між Львівською площею та провулком Киянівським). Воно розташоване в межах пам’ятки національного значення “Культурний шар міста Ярослава”, тому розкопки тут обов’язкові. Але це археологічний бік справи. Тобто після розкопок можна було б думати, що тут робити. А як громадянин я проти паркінгу і вважаю, що краще зробити другим ярусом парк. І от яке рішення приймуть депутати – це буде їхня відповідальність”, – розповів В’ячеслав Баранов.

Противники будівництва паркінгу підозрюють, що за цими планами приховано прагнення забудови території.

«Це огидно, коли афери прикривають парками. Так відбувається з ідеєю освоїти Юрковицю й ідеєю зруйнувати частину Старокиївської гори», – зазначила депутатка Київради Євгенія Кулеба.

Відповідно до проєкту ДПТ, на цій ділянці планують не лише звести паркінг і створити зелену зону, а й реконструювати незаселений житловий будинок на провулку Киянівському, 12, перетворивши його на офісну будівлю площею 2000 квадратних метрів.

Власницею будівлі та земельної ділянки, згідно з Державним реєстром прав на нерухоме майно, є Ангеліна Василівна Осадча. Людина з таким самим імʼям є керівницею БО «Фонд Кличко», який заснував міський голова Віталій Кличко разом зі своїм братом.

Експерт із питань містобудування Георгій Могильний також вказує, що і з розробкою ДПТ не все гаразд. Могильний наголошує, що побудова паркінгу може бути так само прикриттям.

То яка ситуація сьогодні?

Детальний план території на провулку Киянівському мали затвердити на засіданні Київради 21 листопада. Утім, через критику розгляд проєкту перенесли.

«Оскільки, можливо, не всі зрозуміли що саме збирається зробити місто поруч із Пейзажною алеєю. А хтось – намагається спекулювати й маніпулювати інформацією», – заявив Кличко.

На сайті Київради вже зареєстрували петицію з проханням заборонити «забудову під виглядом паркінгу» на провулку Киянівському та зупинити руйнування Старокиївської гори.