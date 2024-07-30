Інтернет-видання «Межа» опублікувало розслідування, у якому розповідало, як столичний ДМСник В’ячеслав Гузь продає українські паспорти російському криміналу. Згодом, розслідування «Межі» почало віруситись різними відомими телеграм-каналами, де за деякий час зникало, ймовірно, через особисті прохання.

Яскравий приклад цьому – телеграм-канал екснардепа та «журналіста» Ігоря Мосійчука. Він посилаючись та цитуючи наше видання, був обурений тим, що дозволяє собі голова столичної ДМС та підсанкційний олігарх Павло Фукс дії яких, не помічають правоохоронні органи.

Нагадаємо, колишній народний депутат Ігор Мосійчук “прославився” тим, що зняв свою кандидатуру з виборів до Верховної Ради, бо був технічним кандидатом Ігоря Кононенка на 94 виборчому окрузі.

Ігор Мосійчук та нардеп Олександр Дубінський, якому нині інкриміновано держзраду, балотувалися по одному 94-му окрузі. Спочатку Мосійчук був в опозиції до Дубінського, але після зняття своєї кандидатури, закликав за нього голосувати. Мовляв, був суперником Дубинського через тиск Кононенка.

Ігор Мосійчук у своїх дописах, де поширював інформацію проти Фукса та Гузя, та посилаючись на «Межу» дозволяв від себе писати те, чого не було у розслідуваннях видання. Однак, найцікавіше трапилося 29-го липня о 20:00. Екс-нардеп різко пішов у відмову та став на захист Гузя. Дуже цікаво чому ж?

Він опублікував відеопост із заголовком «Сила в правді!», де заявляє про зворотні речі. Нібито, проти начальника київської ДМС розгорнута потужна медіакомпанія і йому довелося провести власне «розслідування», щоб це з’ясувати. Ось тільки у своєму ж «розслідуванні» Мосійчук навіть прізвище замовника не зміг вимовити правильно та замість В’ячеслава Гузя назвав того В’ячеславом Гуком.

Вже наступного дня на «захист» столичного ДМСника стали такі телеграм-канали, як «Труха» та «Батальйон Монако».

Реакція українців – жодного позитивного коментаря у підтримку Гузя.

Зазначимо, що раніше телеграм-канал «Труха» вже публікував подібний допис на захист столичного ДМСника В’ячеслава Гузя. Втім згодом новину видалили.

Ми скерували запити до ряду відомств, зокрема НАБУ, ДМС, СБУ, РНБО, МВС та Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. На момент виходу статті, жодна зі структур відповіді не надала.