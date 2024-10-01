Відповідний наказ був розміщений на сайті президента України.

“За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка” Ширяєву Олегу Вікторовичу — капітану”, — йдеться в документі.

Найімовірніше, що званням Героя України та “Золотою Зіркою” військового було нагороджено за прорив кордону в Курській області, де з серпня 2024 року Ширяєв на чолі 225 ОШБ бере участь у військових діях.

Втім, не дивлячись на те, що Олег Ширяєв майже з самого початку повномасштабного російського вторгнення перебуває на фронті, така висока нагорода викликала ряд запитань в громадськості через неоднозначне минуле військового – зв’язки з проросійськими організаціями та численні підозри і затримання.

Олег Ширяєв є колишнім добровольцем батальйону “Азов”, командиром роти поліції “Східний корпус” та екскерівником однойменної громадської організації.

У 2017 році він вийшов з “азовського руху” та вже у 2020 році приєднався до “Опозиційної платформи — За життя”, де став координатором заснованої Іллею Кивою проросійської організації ОПЗЖ “Патріоти — За життя”.

Крім координації проросійської організації та зв’язку з Іллею Кивою питання у користувачів Мережі викликали й багаторазові затримання Ширяєва через підозри у злочинах.

Нагадаємо, 11 вересня 2018 року в селі Занки Зміївського району Харківської області під час спроби рейдерського захоплення приватного елеватора сталася масова сутичка, яка супроводжувалась стріляниною.

Унаслідок чого семеро людей, включаючи заступника начальника Зміївського райвідділу поліції, отримали поранення.

За інформацією слідчих, група невідомих людей захопила господарство фермера Олександра Строгого, пред’явивши витяг з державного реєстру, згідно з яким підприємством буцімто володіла інша людина.

Однак, за словами самого Строгого, ніяких дій щодо переоформлення прав на підприємство він не здійснював.

Тоді на місці було затримано до пів сотні осіб, 22-м з яких пред’явлено підозру в скоєнні групового хуліганства із застосуванням газових балончиків та зброї, серед них і був Олег Ширяєв.

Вже вранці наступного дня, 12 вересня, тодішній глава МВС України Арсен Аваков заявив, що поліція обґрунтовано підозрює, що дану групу зловмисників очолював саме Олег Ширяєв.

“Національна поліція сьогодні, я думаю, проведе необхідні дії та затримає і пред’явить підозри одному з керівників цієї структури, у минулому досить відомій людині, яка керувала ротою Національної поліції “Східний корпус”, пану Ширяєву”, — наголосив він.

Того ж дня, після проведення слідчих дій, Ширяєв був затриманий та відправлений в ізолятор тимчасового утримання, де згодом отримав повідомлення про підозру.

Втім, вже 13 листопада вийшов з СІЗО під заставу розміром в 1 млн 4340 гривень та запереченням будь-яких обвинувачень у свою адресу.

Проте, й на цьому не все — відомий Олег Ширяєв й за іншим епізодом: нападом на будинок у Краснокутську Харківської області.

Мова йде про напад на будинок начальника Краснокутського райвідділу Національної поліції в грудні 2015 року.

Тоді після мітингу “Хода Гніву”, який за даними слідства організував саме Ширяєв, через незадоволення роботою поліції, зокрема, розслідуванням зґвалтування та вбивства 15-річної дівчинки, частина мітингарів попрямувала до будинку заступника начальника Краснокутського відділу поліції Андрія Голубова.

На місці чоловіки вибили вікна, звалили паркан і стали кидати “коктейлі Молотова”. Згодом аналогічні дії мітингуючи провели й біля будинку його заступника.

Сам Ширяєв у коментарі журналістам розповідав, що не має стосунку до злочину.

Учергове ім’я Ширяєва пролунало наприкінці літа 2020 року – тоді правоохоронці виявили на Харківщині склад зброї: майже п’ять кілограмів тротилу, 2,3 тисячі різноманітних боєприпасів, майже 62 тисячі набоїв різного калібру та велику кількість допоміжних військових засобів.

Як стверджувало “Громадське”, спираючись на власні джерела в правоохоронних органах, до нього міг бути причетним саме Ширяєв.

Пізніше, 5 липня 2021 року, Олега Ширяєва вкотре було затримано.

Цього разу у центрі Харкова з підозрою на замаху на Артема Мошенського, — повідомляв Telegram-канал “Труха”.

За інформацією очевидців, озброєні автоматами поліціянти затримали Ширяєва на перехресті вулиць Сумська та Свободи, який їхав у машині Toyota Land Cruiser Prado.

Пізніше начальник поліції Харківщини Андрій Рубель підтвердив інформацію про затримання Олега Ширяєва.

Операцію із затримання проводив карний розшук. У якій справі затримали Ширяєва він не уточнив.

Тодішній народний депутат від ОПЗЖ та керівник ГО “Патріоти — За життя” Ілля Кива коментуючи затримання Ширяєва закидав правоохоронцям тиск на їхній “антифашистський рух”, хоча спочатку розповідав про затримання Ширяєва нібито за справою червневої стрілянини.

“Я знаю, що зараз іде системний тиск і дискредитація нашого руху, опозиції. Вони намагаються всіма силами зламати нас, звинувачуючи у вчиненні тяжких злочинів”, — сказав Кива у відеозверненні.