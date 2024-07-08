4 липня Роман Кулик «Вікінг», командир роти 206-го батальйону 241-ї бригади ТрО, яка з кінця червня прикомандирована до 41-ї окремої механізованої бригади на Торецькому напрямку, повідомив, що даний батальйон зазнає великих втрат в особовому складі внаслідок штурмових дій противника та рішень вищого командування, яке обʼєктивно не оцінює можливості підлеглого особового складу.

В той же час колишній військовий та бізнесмен Роман Пелех заявив, що 206-й батальйон «просто стирають у порошок», є багато 200 і 300, а українських крутих бійців «закидають на мʼясо».

«Позицію штурмують підари, комроти одного з наших підрозділів на місці веде оборону, відбиваються, отримує кульове в голову (на щастя, по дотичній), осколкові від гранати, захопив ворожу рацію. Все на стрімі, накрили підрів мінометкою, скидами, є вражені. Комбриг: я не бачив штурмових. Це ви собі придумали якісь штурма, блять. Як із цими глухими й сліпими маразматіками існувати в одній структурі», – розповів Роман Кулик.

В свою чергу волонтер та громадський активіст Сергій Стерненко заявив, що йдеться про полковника Сергія Ромашко.

«Полковник Сергій Ромашко, командир 41 ОМБр вважає що воює тільки той командир, у якого високі втрати. Не знаю, скільки ще має бути сказано і написано за цю критичну ситуацію, яку описує Роман Кулик, але якщо так триватиме далі – на нашу країну чекає без перебільшення катастрофа. Змінимось або загинемо», – пояснює він.

«Мій підрозділ зараз в епіцентрі найбільшого піздєца, який я бачив за весь час Великої війни, тому тут спорадично будуть зʼявлятись короткі злі твіти на теми, від яких мене вже тупо рве зсередини», – обурюється командир роти 206-го батальйону 241-ї бригади ТрО.

Роман Кулик розповідає, що керівництво ставить перед бійцями нереальні задачі, внаслідок яких в батальйоні мають величезні людські втрати.

«Чорний день в історії нашого батальйону: 01.07.2024. Зафіксую цей проклятий день і один суцільний кошмар тут», – повідомив він про значні втрати в батальйоні 1 липня.

Та вже 3 липня кошмар повторився – військові черговий раз понесли великі втрати.

6 липня відбулося те ж саме, винні не отримали покарання, а висновки не були зроблені.

«Вже просто аксіома війни – старші начальники повально не можуть/відмовляються обʼєктивно оцінювати спроможності підлеглого особового складу. Нарізаються фантастичні задачі, які розраховані або на космодесантників, або на щонайменше запакованих 20-річними спортіками й технікою свіжі підрозділи. Що ці люди вйобані фізично й психологічно роками Великої війни, що засобів і боєприпасів для підтримки піхоти тотально не вистачає – все це тупо ігнорується. А командири, які озвучують ці речі, а не тупо козиряють – піддаються остракізму, висміюються як слабаки й соплі. В результаті такої близорукості/тупості/злочинної недбалості фантастичні задачі не виконуються, люди гинуть, випадають зі стою, а коли апетити зменшуються і доходить до реалістичних задач – уже нікому їх виконувати. І доміно пиздує далі», – обурюється він.

Загалом про скандального командира 41-ї бригади Сергія Ромашко відомо не багато.

За інформацією військового та журналіста Андрія Дзиндзя Ромашко не має бойового досвіду та до повномасштабного вторгнення займався виклично політикою та бізнесом, що ставить під питання його перебування на посаді сьогодні.

«Хто ж цей комбриг? Багато інформації про нього не знайшов. Все що є: в 2014 році йшов на вибори від Патріотичної партії України Миколи Габер, якого повʼязують з Витренко та Медведчуком. У 2018-2019 відмітився у рейдерському скандалі на Житомирщині. Й все, взагалі все.. Нічого про бойовий досвід… Просто цікаво, як людина, що під час АТО займалася політикою та бізнесом, під час повномасштабки у званні полковника стала комбригом?», – дивується він.

«Мої побратими вже не можуть мовчати. Наш 206 бат, який пройшов Херсонщину, Вовчанськ, Бахмут, наразі фактично знищують. Завдяки незрозумілим діям та повному ігноруванню ситуації керівництвом 41 бригади за останні декілька днів загинуло багато хороших хлопців та вправних офіцерів. Конфлікт вже набув достатньо широко розголосу. Мережами шириться інформація про зняття комбрига, але вона ще не підтверджена», – обурюється Дзиндзя.

Слід зазначити, що «рейдерський скандал» про який розповідає військовий тягнеться все багато років та заключається в тому, що Ромашко (тодішнього керівника підприємства КСП «Україна-Черняхів-1) звинувачують в збагаченні за рахунок незаконної обробки майже 400 га землі.

«Ще у 2015 році було прийнято рішення про розпаювання ДП «Україна». Землі повинні були передати у власність тим, хто половину свого життя працював на підприємство, проте до сьогодні процес розпаювання гальмують, безумовно, тому, що намагаються незаконно збагатитися за рахунок земель. За наданими місцевими жителями документами виявляється, що керівник КСП «Україна-Черняхів-1» Сергій Ромашко привласнив також шматок землі біля смт Черняхова зі сторони Житомира і займається незаконною обробкою, посівом та збором врожаїв, і все це, не сплачуючи податки і оренду. Крім того, місцеві жителі зазначають, що незаконні дії підприємства прикриваються зверху, а саме екс-президентом України Петром Порошенком. Дійсно, обробкою земель займається «МГМ-АГРО», власницею цього товариства є Катерина Мельник – дружина Ярослава Мельника, який за часів президентства Порошенка організовував йому прийоми, адже обіймав посаду керівника Головного департаменту Державного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації Президента України. А поки процес розпаювання земель відтягують, більшість з тих, хто мав отримати свої зароблені кошти або частину землі, – померли, адже пай мали отримати ті, кому вже далеко за 60 років», – йдеться в матеріалі видання «20 хвилин».

Ба більше – на балансі новоствореного колективного сільськогосподарського підприємства «Україна-Черняхів-1» станом на 31 грудня 2018 року у фінансовому звіті зазначено основних засобів на суму майже в 39522000 гривень, в той час як у статуті даного підприємства було зазначено тільки в розмірі 26971000 (двадцять шість мільйонів дев’ятсот сімдесят одна тисяча) гривень.

Розбіжність більш ніж у 12 млн гривень керівництво КСП «Україна-Черняхів-1» пояснити відмовилось.

Згодом, велика частина працівників підприємства, які повинні були отримати грошову компенсацію або за паї, або за майно, не дочекавшись цього, звернулися до Президента України та Антикорупційного комітету зі скаргою на порушення.

Власне сам Ромашко згодом заявив, що фонд державного майна виконав та затвердив план приватизації, а також видав наказ на початок процедури закриття підприємства.

«Залишилася відповідь за держгеокадастром. Можуть нам взагалі відмовити і земля, котра знаходиться у КСП «Україна» може бути виведена в землі Держгеокадастру і землі ніхто не отримає», – пояснив тоді він.

Внаслідок чого місцеві, разом з Ромашко, провели блокування дороги – мітинг тривав близько години та результатів, звісно, не дав.

«Цікаво, по яким принципам в нас призначають комбригів?», – обурюється Роман Пелех.

Згодом, інформацію про «трагічні процеси», які відбуваються з бійцями 206-го ОБ ТрО в районі Торецька Донецької області підтверджують також й аналітики «DeepState».

«Ситуація з 206 ОБ ТрО, яка описана в мережі, на жаль, є правдою. Військово-політичне керівництво має звернути увагу на процес управління 41 ОМБр прикомандированими підрозділами, в тому числі 206 ОБ ТрО, яка стала приводом для публічних обговорень за останні декілька днів. Один з можливих результатів – втрата Нью Йорку та Торецька, які стануть додатковим обтяженням для Сил Оборони, що призведе до безповоротних наслідків», – йдеться у повідомленні.

Крім того, аналітики закликають військово-політичне керівництво звернути увагу на процес управління 41-ю ОМБр прикомандированими підрозділами, зокрема й 206-м ОБ ТрО.

«Якщо відповідні події не візьмуться до уваги, щоб прийняти міри, то командування 41 бригади зітре прикомандировані підрозділи, а ситуація лише погіршиться. А щоб уникнути зайвих спекуляцій, то зазначимо, що саме на неймовірних зусиллях бійців стримується натиск ворога, от тільки люди не вічні, а повернути життя не здатен ніхто», – стверджують фахівці «DeepState».

Тим часом Мережею почала ширитись інформація про звільнення з посади комбрига 41-ї бригади.

Проте, колишній військовий та бізнесмен Роман Пелех на своїй сторінці у «Facebook» спростував дану інформацію.

«Поки, на жаль, ні», – повідомив він.

«Ще ні, дуже активно нарізає свої класичні бригади», – додав Роман Кулик.

«Не зняли. Черговий наказ на черговий штурм укріплень підарів чотирма людьми з АК. Двоє загинули, двоє важкопоранені», – публікує переписку з одим із бійців батальйону Роман Пелех.

Після того як скандал набрав максимальних обертів в Мережі, а коментарі з обуреннями перевалили за сотню – скандал прокоментували й в 41 окремій механізованій бригаді.

Там наголосили, що вже понад рік бригада виконує бойові завдання на визначених напрямках.

Зокрема, військові захищали Куп’янськ на Харківщині та утримували плацдарм у селі Синьківка. З весни цього року бригаду перевели на інший напрямок – захищати Часів Яр, а згодом – Торецьк та Нью-Йорк, що на Донеччині.

В бригаді підтвердили, що вони мають людські втрати, «кожна з яких болить» та зазначили, що «не дозволяють собі» звинувачувати в чомусь бойових побратимів, дискредитувати командування та особовий склад суміжних підрозділів, а також ділити їх за «вигаданими принципами», політизувати ці питання й виносити на загал речі, «про які не можна взагалі вголос говорити у часи війни».

«Саме тому ми неприємно здивовані та обурені цій незрозумілій та дивній кампанії із дискредитації командування нашої частини та наших бійців, що останнім часом набирає сили у соціальних мережах, з вуст окремих військовослужбовців та публічних осіб», – йдеться в заяві.

На сам кінець у бригаді закликали до «порозуміння, тактовності та взаємоповаги».

Коментуючи останнє командир роти 206-го батальйону 241-ї бригади ТрО зазначив, що часом на боротьбу з керівництвом потрібно більше часу та зусиль ніж з ворогом, чого взагалі бути не має.

«Останні пів року війни остаточно утвердили мене в спостереженні, що на боротьбу з абсолютно відбитими, неадекватними, безграмотними, але нарцистичними старшими начальниками, у мене йде не менше, а місцями й більше часу, ніж на реальну і єдино важливу війну з росіянами», – заявив він.

Пізніше Роман Пелех пообіцяв гарних новин натякнувши на звільнення Ромашко.

Втім, поки що ситуація залишались без змін.