На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова було розглянуто звернення “Межі”, у якому ми заявляли про тиск на редакцію.

Члени Комітету ухвалили рішення запросити головну редакторку Олександру Федорко та голову ЦМУ ДМС у Києві та Київській області Гузя Вячеслава Валерійовича на наступне засідання.

Зазначається, що основною метою цього засідання є вжиття необхідних заходів для припинення тиску на свободу слова та перешкоджання журналістській діяльності.

Нагадаємо, ми надіслали лист голові комітету Ярославу Юрчишину, а також іншим членам комітету, в якому детально описали все, що робиться довкола нашого ЗМІ.

Зранку 27 вересня власнику та головній редакторці “Межі” Петру Терентьєву та Олександрі Федорко передали повістки про виклик на допит до УП ГУНП у Дніпровському районі. Повістки вручили неналежним чином, а передали адвокатом.

Це відбулося у звʼязку з публікацією третьої частини розслідування про діяльність Вʼячеслава Гузя – голови ЦМУ ДМС у Києві та Київській області. У ній ми розповіли про те, як столичний міграційник орендує квартиру в елітному житловому комплексі “Jack House”. Вартість зйому нерухомості у даному ЖК перевищує зарплату посадовця, а винаймає житло у власної племінниці, що живе у США.

У результаті, повістки на допит прийшли за частиною 1 статті 182 ККУ – порушення недоторканності приватного життя.