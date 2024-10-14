Ситуація довкола свободи слова в Україні, яка одинадцятий рік воює з віковічним ворогом, виходить на новий рівень — парламентський комітет з питань свободи слова. Звісно, це не перший раз в історії сучасної України, коли комітет розглядатиме конфлікт між ЗМІ та чиновником. Але чомусь думав, що нині, коли Україна воює і потерпає від повномасштабного вторгнення, прецедентів, коли чиновник атакує ЗМІ не буде.

Тепер детальніше.

На комітеті розглядатимуть конфлікт між міграційником Вячеславом Гузем та з головною редакторкою інтернет-видання “Межа” Олександрою Федорко. На засідання комітету Гузь запрошений після того, як намагався відкрити на журналістів кримінальне провадження.

За що?

Ну бо розслідувачі розповіли незручні факти життя чиновника і він замість того щоб дати відповіді на незручні питання перейшов в атаку на незалежне ЗМІ.

Кумедно….

Але це далеко не остання скандальна ситуація яку бачимо протягом останнього часу.

Дуже важливо, щоб засідання комітету не перетворився на просто випуск пару.

Свобода слова одна з фундаментальних засад, на якій стоїть сучасна Україна. І всі хто на неї зазіхає має понести відповідне покарання.

Спостерігаємо.