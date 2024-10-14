Тепер детальніше.
На комітеті розглядатимуть конфлікт між міграційником Вячеславом Гузем та з головною редакторкою інтернет-видання “Межа” Олександрою Федорко. На засідання комітету Гузь запрошений після того, як намагався відкрити на журналістів кримінальне провадження.
За що?
Ну бо розслідувачі розповіли незручні факти життя чиновника і він замість того щоб дати відповіді на незручні питання перейшов в атаку на незалежне ЗМІ.
Кумедно….
Але це далеко не остання скандальна ситуація яку бачимо протягом останнього часу.
Дуже важливо, щоб засідання комітету не перетворився на просто випуск пару.
Свобода слова одна з фундаментальних засад, на якій стоїть сучасна Україна. І всі хто на неї зазіхає має понести відповідне покарання.
Спостерігаємо.
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