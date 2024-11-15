Вечір пʼятниці — прекрасний час поговорити про Міноборони і корупційні ризики. Тим більше, що НАЗК вчора презентувало своє дослідження і вказало на 11 таких ризиків, 8 з яких стосуються безпосередньо процедур закупівель нелетальних товарів. Бальзам на душу, що окрема сторінка присвячена рекомендаціям ГАР МО по закупівлі харчування.

Ми продовжуємо наполягати на переході на категорійні закупівлі у виробників і окрему оплату логістики. На перший погляд, це може видатись дорожчим, але насправді ніхто так ціну і не рахував. А ось скільки виводиться маржі, ви влітку в багажниках Глиняної бачили.

Вчора ми з Анастасією Шубою вже трохи почали цю публічну дискусію в присутності представників НАТО, але хотілось би продовження з представниками інших міністерств. І з новообраною наглядовою радою ДОТ.

Навесні Незалежною антикорупційною комісією — НАКО було проведено аналіз закупівель за останній рік, які здійснювались як колегіальним органом Міноборони, так і ДОТ.

Під час аналізу виявилось, що, наприклад, компанія “Трейд граніт”, яка зараз опинилась фігурантом кількох скандалів з якістю поставлених харчів, у 2023 прописала в каталозі ціни на низку товарів на рівні 0,01 грн за кілограм. Такі ціни в компанії були на нектарин, черешню, цвітну капусту, малину та свіжі огірки. Очевидно, що таких цін не могло існувати. Але це дозволило компанії виграти тендер.

Згідно з аналізом, який ГАР МО зробило за підтримки НАКО, різниця цін у каталогах різних компаній становила іноді 900 %.

Зараз компаніям-учасникам заборонено понижувати ціни на окремі товари більше ніж на 40% від ціни Держстату, але часто постачальники їх опускають на 35%.

На ті позиції, де вони впевнені, що їх не замовить військова частина.

На що ще звернуло увагу серед корупційних ризиків НАЗК, так це на вибірковість і нечіткість критеріїв передплати.

Наприклад, згідно з відповіддю ДОТ на запит НАКО серед постачальників харчування таку передплату отримало 8 компаній, зокрема ТОВ “ЮГ ПРОД ТОРГ”; ТОВ “Буський консерний завод”; ТОВ “Контракт Продрезерв 5”; ТОВ “ФУДГРАНД”; ТОВ “АДЕЛІН”; ТОВ “Охтирка м’ясопродукт”; ТОВ “ТРЕЙД ГРАНІТ ІНВЕСТ” та ТОВ “АСІКС ГРУП”.

Не отримали ТОВ “Міт пром”, “Черкаський м’ясокомбінат” та ТОВ “Твій хліб”.

Виплата авансів відбувається згідно з наказом міністра, який передбачає, що дозвіл на таку передплату дає профільний заступник міністра. Інших чітких критеріїв для подібної виплати немає.

Дмитро Клименков, здається, цей наказ треба уточнити, щоб у тебе не почались проблеми. І переписати наказ про закупівлю електроенергії. Інакше військові частини сидітимуть без світла або їхні закупівельники з кримінальними провадженнями.