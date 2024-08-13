Повідомляють, що НАЗК взялося за начальника управління організації запобігання нелегальній міграції Центрального Міжрегіонального Управління Державної Міграційної Служби у м. Києві та Київській Області Андрія Донскова. На їх сайті висить матеріал із заголовком: “Цивільна конфіскація 5,9 млн грн: САП заявила позов стосовно посадовця Державної міграційної служби за матеріалами НАЗК”.

За матеріалами НАЗК прокурори САП заявили позов до ВАКС про визнання необґрунтованими активів Донскова та стягнення їх в дохід держави. Нині судом накладено арешт на активи, які є предметом спору, а також на інші активи відповідачів.

Цікаво, що кожні 3-5 дні в ЗМІ нові скандали з Київської ДМС, яку курує вже відомий нам В’ячеслав Гузь. То розкривають одна за одною юридичні контори, розташовані в оточенні ДМС у Києві на Березняківській, 4а, у довколишніх будинках. Вони навіть вимушені знімати таблички своїх послуг. Тепер скандал з Донсковим, в якого виявили необґрунтовані активи. Сума, звичайно, смішна як для грошей, які, за словами розслідувачів, крутяться навколо очолюваного Донсковим управління. Це “легалізація” мігрантів зі східних країн, країн Азії та ближнього закордоння, які незаконно перебувають в Україні. До слова, інсайдери стверджують, що самого Донскова на це управління засватав з Харкова саме п.Гузь.

Проте ця історія лише вершина айсберга, який виявляють журналісти в Київській ДМС. Кажуть там крім зв’язків Гузя з російським підсанкційним олігархом Павлом Фуксом та їх спільних вечірок є ще купа всього. Цей кейс на довгу, поки не буде перезавантажено усю ДМС!