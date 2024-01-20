– Раніше я працював як фрілансер з брендами, які знаходяться на межі між спортивними товарами для активного відпочинку та тим, що ми називаємо модою (хоча мені ніколи не подобалося це слово). До цього, на початку своєї кар’єри я провів деякий час в агенціях та інших брендах, перш ніж занурився в загальну картину та продукт в цілому.

З приходом у 2021 році Патріка до ROA, багато чого змінилося. До колекції бренду додався одяг та аксесуари. Однак, це далеко не межа їх співпраці.

– Я приєднався до ROA, тому що він представляє те, що близьке моєму серцю, як культуру, так і природу, а також розбіжності між ними. Відтоді, як я приєднався я думаю, що ми намагалися створити більш чіткий наратив, а також додали до бренду одяг та аксесуари. Я побачив, що бренд і його потенціал можуть нести певний меседж і розвиватися далі, і ми все ще відкриваємо для себе шлях, на якому перебуваємо.

Про нове в ROA у 2024

– Чим дивуватиме бренд у 2024 році?

– У 2024 році люди побачать нові форми взуття, які для нас є першими. Деякі види взуття, які ми раніше не пропонували, перебувають вже у розробці деякий час. Ми також вдосконалюємо наші пропозиції, коли мова йде про тканини та функціональність загалом. Ми збираємося запропонувати більше рішень в рамках, які вже існують. Це стосується як взуття, так і одягу, а також ми виводимо на ринок аксесуари, яких раніше не пропонували.

Водночас ми продовжуємо вписувати ці продукти в контекст, і ми раді вести діалог з нашою аудиторією про його розвиток.

– Можеш сказати, що це будуть за аксесуари?

– В аксесуарах буде більше сумок на осінь-зиму 2024.

Про колаборації

– Колаборації часто відіграють важливу роль в індустрії моди. Розкажи, будь ласка, про будь-які пам’ятні колаборації, в яких ви брали участь, і як вони вплинули на твій особистий підхід до дизайну?

– Для нас важливо, щоб співпраця з партнерами приносила власну перспективу, яку вони могли б додати до нашого продукту, а також, щоб вони добре підходили один одному і взаємно поважали один одного з творчої точки зору. У цьому відношенні я вважаю, що нам пощастило, бо ми самі обираємо, з ким співпрацювати, і всі вони почуваються дуже природно до цього часу. У нас є кілька речей, які вийдуть у 2024 році, і ми з нетерпінням чекаємо на їхнє наближення, але також вже зараз ми працюємо над кількома новими проектами на наступний рік. Всі вони вписуються у вищезгаданий список. У наших колаборацях ми намагаємося створювати продукти, що запам’ятовуються. З точки зору впливу на наш процес, я думаю, що іноді ви дізнаєтеся, як хтось працює або як вони думають, і можете застосувати це до своєї власної перспективи. У той же час, ті з ким ми співпрацюємо, мають власний голос, який належить їм, і ми намагаємось мати власні посилання або навіть самопосилання вже на цьому етапі.

– Можливо, є ті, з ким ви хотіли б попрацювати в колаборації?

– На жаль, природа колаборацій – це завжди елемент несподіванки, тому ми не можемо розповісти про це на даному етапі. Можу сказати, що щось буде пізніше цієї весни і ближче до осені.

Про спортивне та бігове взуття

– Ти займаєшся бігом. Опиши, будь ласка, своє ідеальне взуття для бігу. Що порадиш окрім ROA?

– Наразі я не професіонал, але я б сказав, що можу бути конкурентоспроможним, якщо знайду час добре підготуватися. Для мене ідеальне взуття залежить від рельєфу місцевості. Коли технічність збільшує стабільність, відчуття ґрунту стає більш важливим, а зчеплення з поверхнею – дуже важливим. Живучи в північному кліматі, ми маємо багато мокрих скель та лісів. Зчеплення завжди було для мене одним з ключових моментів у виборі взуття. Комфорт також важливий для тренувань і для бігу на довгі дистанції. Я використовував і продовжую використовувати різні продукти. Думаю, за останні два роки багатьом брендам вдалося досягти значного прогресу в трейловому бігу завдяки м’якшій піні та більш чутливому взуттю.

Вибір бренду та моделі залежить від досвіду та особливостей використання. Norda, Nnormal, Hoka та Nike, напевно, є моїми улюбленими брендами останнім часом.

Про есенціалізм

– В одному з інтерв’ю ви сказали, що є есенціалістом. Як це проявляється у вашій творчості?

– Я думаю, що мене цікавить призначення і сенс, який певний об’єкт чи продукт здатен нести як функціонально, так і емоційно. Для чого він є засобом пересування? Як ми можемо це виокремити та посилити.

– Що ти відчуваєш, коли бачиш на вулиці людей в одязі ROA?

– Я вдячний їм за те, що вони витратили свій час і гроші, щоб придбати щось, а потім витратили свій час на носіння. Існує також діалог і енергія, що надходить від того, як вони це носять і комбінують, що продовжує інформувати нас.

Про стиль Володимира Зеленського

– Скажи пару слів про стиль нашого президента Зеленського. Які предмети Roa ви б додали до його гардеробу?

– Я думаю, що у нього чудове почуття стилю, і я ціную багато символізму в тому, що він носить повсякденний, але водночас мілітаризований одяг під час війни. Він носить функціональний одяг, але також багато речей, які ми як команда поважаємо у верхньому одязі. Я також бачив його в кросівках JJJJJound New Balance (попереднього нашого спільного проекту, Джастіна), і у мене самого є такі ж коричнево-чорні кросівки.

Щодо ROA, я б нікому нічого не нав’язував, і я впевнений, що він міг би знайти щось, що він міг би інтегрувати в те, що він носить. Можливо, черевики та верхній одяг?

Посилання на Instagram ROA та Патріка Стенгбай