5 лютого на сайті “ISW” (Інститут вивчення війни) вийшла стаття під назвою “Оцінка наступальної кампанії росії”.

Зокрема, у статті йшлося про те, що Кремль посилює риторику щодо поділу України і хапається за не пов’язані з цим теми.

За словами військових аналітиків, такі кроки РФ спрямовані на нормалізацію дискусій у західних колах з приводу поділу України.

Дмитро Медведєв, заступник голови ради безпеки росії, 5 лютого розмістив пост на своєму акаунті в Х. У пості йшлося, що проект будівництва залізничної лінії від Іспанії до Львова свідчить про західне визнання можливості Львова стати “новою столицею України в межах Львівської області” після завершення російсько-української війни.

Зауважимо, що Медведєв опублікував свої заяви на англомовному акаунті X, а не на російськомовному Telegram. Це свідчить про те, що його звернення було спрямовано на міжнародну аудиторію, а не внутрішню російську.

ISW стверджує, що план, запропонований Медведєвим, абсолютно не пов’язаний з українськими кордонами чи завершенням війни в Україні. Це незалежний європейський інфраструктурний проект.

ISW зазначило, що заява Медведєва сприяє інформаційній операції росії, яка навмисно представляє Україну як штучно створену державу.

Це робиться з метою зменшення міжнародної підтримки для України та стабілізації західних дискусій, які сприяють обговоренню передачі частини території як можливого варіанту завершення конфлікту.

Аналітики також зауважили, що путін та інші високопосадовці знову почали активно підтримувати ідею, що вторгнення в Україну вважається історично обґрунтованим імперським захопленням.

В грудні 2023 року російські високопосадовці запропонували ідею розділити Україну між рф та європейськими державами, залишивши її як “суверенну” державу в межах Львівської області. Це викликало зацікавленість деяких правонаціоналістичних політиків Центральної Європи.

За даними ISW, путін продовжує дотримуватися експресивних задумів щодо України, що фактично означає капітуляцію України і Заходу.