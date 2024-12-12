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Російські загарбники передислоковують військову техніку з тимчасово окупованого Криму до окупованих районів Запорізької області. Зрозуміло, що ворог не відмовився від своїх великих планів по наступу на Запорізському напрямку. Все це мало відбуватися трохи раніше, але Кремль був вимушений перекидати додаткові сили на Курщину. Наприклад, туда пішла головна ударна сила 76 десантна дівізія. Але від своїх планов вони не відмовляються і перекидають все що можуть з Криму. На Запорізському напрямку зараз тривають бої, а скоро буде взагалі гаряче…