Пам’ятаєте про скандальні куртки колишнього міністра оборони Олексія Резнікова вартістю у 20 мільйонів доларів? Нещодавно антикоррада визнала їх не дійсними. Усі деталі у нашому новому матеріалі.

Скандальні куртки Резнікова визнали недійсними. 23-го лютого Антикорупційна Рада при Міноборони нарешті визнала, що славнозвісні зимові та літні куртки Олексія Резнікова дійсно виявились не зимовими, а літні – не літніми. Відповіднй звіт Антикоррада оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

З чого все почалося?

10-го серпня 2023 року журналіст Юрій Ніколов із посиланням на джерела на митниці повідомив, що Міноборони закупило у турецької компанії Vector avia 233 тисячі зимових курток на 20 мільйонів доларів. Журналіст на прикладі однієї з партій цих курток, показав документи, згідно з якими, видно, що вартість однієї партії з 4 900 курток дорогою з Туреччини в Україну зросла аж в три рази.

джерело: Facebook: Юрій Ніколов

Що з’ясувала Антикоррада про зимові куртки?

Через півроку після скандалу , у лютому 2024-го року, експертиза Громадської антикорупційної ради офіційно визнала процедуру корупції в даній схемі. В документі зазначається, теплоопір не відповідає стандарту. Тобто зимова куртка не гріє та не виконує свою основну функцію. І в ці куртки взимку колишній міністр оборони Олексій Резніков збирався одягнути 180 тисяч військових.

Також у цьому ж документі Антикорупційної ради Міноборони зазначено, що Міністерство співпрацювало із не операційною компанією, яка фактично виконувала роль прикриття. При цьому, аналіз по фінансових показниках дає підстави вважати, що розмір корупційної складової міг сягати від 35% до 45% від загальної вартості закупівлі. Простими словами, маржі.

Про літні куртки

За словами журналістки Тетяни Ніколаєнко, яка особисто разом з Антикоррадою їздила на склад провести огляд курток, з’ясувалось, що літні куртки були занадто теплими для літа та мали зовсім інші технічні умови (не для літнього одягу). До того ж, на перевірці виявили явні ознаки вад якості. Адже коли антикорупційна рада вирішила розпороти куртку, щоб глянути середину, то її підкладка, навіть не чекаючи ножиць, просто полізла в руках.

Доказ тому, пише Тетяна Ніколаєнко, різне прошиття підкладок і різні «сорти» флісу та верхньої тканини, з яких вони зшиті. На деяких куртках взагалі не було маркування.

Facebook: Тетяна Ніколаєнко

Голова правління громадської організації Віталій Шабунін заявив, що в Міністерстві досі сидить чимала кількість людей, завдяки яким відбуваються ось такі корупційні випадки. Втім наразі, завдяки спільній нашій з вами роботі вдається викривати подібні історії та зменшувати їх кількість.