Два дні тому військовий та активіст Олег Симороз виступив з критикою ексзаступника голови Офісу президента України Кирила Тимошенка, котрий наразі обіймає посаду штатного радника міністра оборони Умєрова.

Військовий пригадав скандал 2022-го року, коли Кирило Тимошенко користувався автомобілем “Chevrolet Tahoe”, який компанія “General Motors” передала Україні для вивезення громадян із зони бойових дій і гуманітарних місій. Використовував він автомобіль і у приватних цілях, як зауважив Симороз.

“Ну що ж, це демонстрація рівня толерантності Рустема Умерова до корупції. На жаль, цей рівень не нульовий… Виправдань такому призначенню немає. Умеров несе персональну політичну відповідальність за воскресіння цього покидька!” – наголосив громадський активіст.

Звернувши увагу на різку критику Кирила Тимошенка від Олега Симороза, наше медіа спробувало прослідкувати політичний шлях першого.

До повномасштабного вторгнення

21 травня 2019 року Кирило Тимошенко був призначений заступником глави Адміністрації президента України (Офісу президента України).

Під час виборчої кампанії 2019-го у штабі кандидата в президенти України Володимира Зеленського Тимошенко займався медіа і креативом. Журналісти відзначали, що саме Тимошенко створив відеообраз кандидата.

Вже у 2020 році навколо Тимошенка розгорівся перший скандал. Тоді політик недвозначно заявив про підпорядкування йому очільників обласних держадміністрацій, зокрема, назвав голову Львівської ОДА Максима Козицького “своїм підлеглим губернатором”.

Під час пандемії коронавірусу журналісти звинувачували Тимошенка в куруванні приватного антиковідного фонду, до якого нібито добровільно-примусово закликали переказувати гроші власників великих бізнесів.

Після початку повномасштабного вторгнення

26 грудня 2022 року журналісти медіа “Схеми” опублікували розслідування по президентському проєкту “Велике будівництво”, куратором котрого був Кирило Тимошенко.

Наприкінці 2022 року детективи Національного антикорупційного бюро провели обшук в Дніпрі у фігурантів пов’язаної з “Великим будівництвом” кримінальної справи.

Офіс президента обіцяв прокоментувати розслідування після отримання всіх пояснень від адміністрації Дніпропетровської ОВА і від компанії, про яку йшлося в журналістському розслідуванні. Втім, розслідування залишилось без наслідків.

В липні 2022 року мер Чернігова Владислав Атрошенко публічно розкритикував Кирила Тимошенка, який завадив йому поїхати в Лугано на міжнародну конференцію з відновлення України.

Втім, найгучнішим був скандал про використання Кирилом Тимошенком як службового одного з п’ятдесяти автомобілів “Chevrolet Tahoe”, переданих Україні американською компанією “General Motors” для гуманітарних цілей і вивезення людей з зони бойових дій.

Скандал з “Chevrolet Tahoe” і звільнення з ОП

Скандал з “Chevrolet Tahoe” був висвітлений журналістами Bihus.info у жовтні 2022 року.

Тоді журналісти Bihus.info помітили один і той самий автомобіль, що з’являвся у Фейсбуці Кирила Тимошенка, – ним виявився новий позашляховик Chevrolet Tahoe, який, повторимо, американська компанія General Motors передала Україні для гуманітарних цілей.

“Дивіться, я дійсно їжджу на Шевроле Тахо, це автомобіль Державного управління справами, це не моя особиста автівка чи ще когось. Це на балансі держави, Державного управління справами, яке забезпечує автівками і Офіс Президента,” – прокоментував ситуацію Тимошенко у розмові з Bihus.Info.

Крім всього, політик наголосив на відсутності необхідності передавати позашляховик на фронт, оскільки той не є броньованим.

Через декілька місяців після скандалу Кирило Тимошенко написав заяву на звільнення з Офісу президента, опублікувавши відповідне фото.

Того ж дня, 23 січня 2023 року, був підписаний указ про звільнення Тимошенка з посади Заступника Керівника Офісу Президента України.

Точна причина звільнення названа не була.

Посада радника міністра оборони

Тимошенко зайняв посаду штатного радника міністра оборони Рустема Умєрова 1 березня 2024 року відповідно до указу про його призначення. Про це йдеться у повідомленні джерел в управлінні преси та інформації Міністерства оборони Суспільного.

“Основний напрямок діяльності Тимошенка Кирила – медіа та комунікації, координація інформаційної політики в Міністерстві оборони та підпорядкованих Міноборони структурах, а також побудова єдиної інформаційної повістки в Силах оборони України на час дії воєнного стану”, – зауважили джерела Суспільного.

Натомість військовий Олег Симороз, слідом за постом критики Кирила Тимошенка, написав у Фейсбуці, прикріпивши фото нинішнього радника міністра оборони: