Варто зазначити, що власне сам Мирослав Олешко відомий тим, що після підтвердження його придатності до військової служби та виклику до ТЦК, у серпні 2023 року покинув територію України на підставі підробленої довідки військово-лікарської комісії.

Ба більше, перебуваючи за кордоном, він систематично публікує відео і дописи, в якихдискредитує призов на військову службу до лав ЗСУ та закликає українців ухилятися від служби в армії.

22 листопада минулого року Служба безпеки України повідомила блогеру про підозру за двома статтями – про перешкоджання законній діяльності ЗСУ та про використання підробленого документа, а отже блогеру нині загрожує 8 років вʼязниці.

За даними видання ТСН підроблена довідка могла вартувати Мирославу Олешко в більш ніж 10 тисяч доларів.

З посиланням на джерела в правоохоронних органах журналісти стверджують, що після початку повномасштабного вторгнення Олешко переїхав з Києва до Тернополя, де наприкінці квітня отримав повістку на медичну комісію.

Згодом, він пройшов медогляд у Тернопільському ОМТЦК та отримав довідку ВЛК про придатність до військової служби.

Вже в травні Олешко мав прибути до військкомату, втім на місці він так і не з’явився.

Журналісти ТСН розповідають, що блогер виїхав з України через пункт пропуску Старокозаче в Одеській області 28 серпня 2023 року, де для перетину кордону під час воєнного стану він використовував тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідки військово-лікарської комісії Приморського РТЦК і СП міста Одеси, згідно з якими його визнали непридатним до військової служби.

Пізніше Олешко опублікував відео, в котрому повідомив про своє перебування в Австрії та закликав інших чоловіків також виїздити з України.

За словами джерела журналістів ТСН з правоохоронних органів, довідка про непридатність Олешка до військової служби є підробленою, про що свідчить низка помилок у документі.

Відомий блогер також й своєю відданістю минулому президенту України Петру Порошенко, за що навіть отримав прізвисько «технолог-порохобот».

Свого часу Олешко розповідав про так звану «еліту 25%», яка нібито проголосувала за Порошенка та називав їх «державниками, котрі не обрали телевізор» та публікував фото з експрезидентом.