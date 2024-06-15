Варто зазначити, що власне сам Мирослав Олешко відомий тим, що після підтвердження його придатності до військової служби та виклику до ТЦК, у серпні 2023 року покинув територію України на підставі підробленої довідки військово-лікарської комісії.
Ба більше, перебуваючи за кордоном, він систематично публікує відео і дописи, в якихдискредитує призов на військову службу до лав ЗСУ та закликає українців ухилятися від служби в армії.
22 листопада минулого року Служба безпеки України повідомила блогеру про підозру за двома статтями – про перешкоджання законній діяльності ЗСУ та про використання підробленого документа, а отже блогеру нині загрожує 8 років вʼязниці.
За даними видання ТСН підроблена довідка могла вартувати Мирославу Олешко в більш ніж 10 тисяч доларів.
З посиланням на джерела в правоохоронних органах журналісти стверджують, що після початку повномасштабного вторгнення Олешко переїхав з Києва до Тернополя, де наприкінці квітня отримав повістку на медичну комісію.
Згодом, він пройшов медогляд у Тернопільському ОМТЦК та отримав довідку ВЛК про придатність до військової служби.
Вже в травні Олешко мав прибути до військкомату, втім на місці він так і не з’явився.
Журналісти ТСН розповідають, що блогер виїхав з України через пункт пропуску Старокозаче в Одеській області 28 серпня 2023 року, де для перетину кордону під час воєнного стану він використовував тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідки військово-лікарської комісії Приморського РТЦК і СП міста Одеси, згідно з якими його визнали непридатним до військової служби.
Пізніше Олешко опублікував відео, в котрому повідомив про своє перебування в Австрії та закликав інших чоловіків також виїздити з України.
За словами джерела журналістів ТСН з правоохоронних органів, довідка про непридатність Олешка до військової служби є підробленою, про що свідчить низка помилок у документі.
Відомий блогер також й своєю відданістю минулому президенту України Петру Порошенко, за що навіть отримав прізвисько «технолог-порохобот».
Свого часу Олешко розповідав про так звану «еліту 25%», яка нібито проголосувала за Порошенка та називав їх «державниками, котрі не обрали телевізор» та публікував фото з експрезидентом.
«Можна сказати, що Залужний не знає хто такий Мирослав Олешко. Але нащо Залужний лайкає відверту російську пропаганду?», – обурюються користувачі Мережі зважаючи на «славу» Олешко.
На думку користувачів соцмереж, з боку Залужного підтримувати подібні дописи – це все одно що перекреслювати власні здобутки:
«Ви боготворите воїнів та командирів, а вони не розбираються в політиці. А ви їх туди тягнете», – розмірковують вони.
«Не розумію, що сталося з Валерієм Федоровичем. Я дивлюсь цю їбалу Олешка аби розуміти настрій по палаті упоротих, наприклад. Шо думаєте?», – прокоментував скандал в своєму телеграм-каналі один з військових Сил оборни, який веде телеграм-канал «Бахмутський Демон».
Спершу користувачі Мережі навіть не могли повірити у реальність таких дій екс-головнокомандувача, тому висловили припущення, що ймовірно дана сторінка була фейковою. Втім, коли з’ясувалося, що аккаунт верифікований не на жарт обурилися:
«Коли стільки наших хлопців триають фронт, роблять просто неймовірні речі, Залужний лайкає пости ухилянта і втікача… Ні честі, ні совісті, ні поваги до військових», – пишуть користувачі соцмеж.
Цікаво також й те, що наприкінці минулого року Олешко у своєму Fecebook називав Залужного «першим в рейтингу на посаду Президента України» та звинувачував Офіс Президента у його дискредитації.
Варто зазначити, що свою публікацію блогер все ж видалив, та що цікаво – відбулося це одночасно з видаленням відповідного допису на сторінці «5 каналу», що наштовхнуло громадськість на думку про їх спільну координацію.
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