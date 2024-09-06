Linkin Park – американський рок-гурт з Агора-Гіллс, Каліфорнія, створений 1996 року. Після формування гурт продав понад 60 мільйонів альбомів і отримав дві нагороди Ґреммі.

Гурт перебував у замороженому стані сім років — з жовтня 2017 року, коли відбувся концерт Linkin Park and Friends, присвячений фронтмену гурту Честеру Беннінгтону, який наклав на себе руки 20 липня 2017 року. І ось, гурт через стільки років анонсував своє повернення із новою вокалісткою у складі – Емілі Армстронг.

Про це вони заявили на своєму YouTube каналі.

Емілі Армстронг – американська співачка та одна із засновниць рок-гурту Dead Sara. Вперше її представили новою солісткою гурту під час живого виступу в Лос-Анджелесі, який відбувся 5 вересня.

Linkin Park також випустить перший з моменту смерті Честера Беннінгтона під назвою “From Zero” (“З нуля”). Його реліз відбудеться 15 листопада, про що гурт також анонсував на своєму каналі в YouTube. Головною піснею цього альбому стане трек The Emptiness Machine – він уже доступний на всіх стримінгових платформах.