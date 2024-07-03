Парамедикиня Анна Скольбушевська з позивним «Адмірал Няв», яка мала бойовий досвід у 2014-2015 роках в складі батальйону «Айдар», а з початком повномасштабної війни опікувалась забезпеченням складів, комунікацією з благодійниками та закупівлею предметів тактичної медицини й амуніції опинилася в центрі скандалу через фальсифікації на зборах.

Завдяки попереднім заслугам – довіра до дівчини була шалена та однозначно підкрюплювалася репутацією «Госпітальєрів», в складі яких тривалий час й перебувала Скольбушевська «Няв».

Втім, напередодні з’ясувалося, що буцімто Анна більш ніж півроку не має жодного відношення до добровольчого волонтерського медичного батальйону «Госпітальєри», адже вирішила працювати в екіпажах, але весь цей час продовжує проводити збори на їх ім’я при цьому отримуючи кошти на власні рахунки та не надаючи звітів.

«Вже майже тиждень у батальйоні відбувається внутрішня перевірка за фактом ситуації, що склалась з Анною Скольбушевською», – повідомили в добровольчому батальйоні «Госпітальєри».

Тим часом користувачі Мережі обурюються такою безвідповідальністю та звинувачують останніх у невиправданні наданої їм довіри та навіть підозрюють у посібництві.

В коментарях під публікацією люди діляться тим, які суми відправляли Скольбушевській та вимагають звітів в яких було б чітко зрозуміло куди вони пішли, а також пояснень від батальйону стосовно ситуації, яка склалася.

В свою чергу, як відповідь на невдоволені коментарі, «Госпітальєри» публікують допис в якому повідомляють, що на контакт з «Няв» батальйону вийти не вдається, проте керівництво приймає всі необхідні кроки для вирішення ситуації.

«Представники нашого батальйону слідкують за перебігом подій і вболівають за вирішення цієї ситуації з мінімальною шкодою для усіх сторін», – йдеться в коментарі.

Власне, самі «Госпітальєри» стверджують, що Анна Скольбушевська (Адмірал Няв) востаннє переказувала гроші ще в 2023 році, тоді як збори, певна річ, тривають й досі.

«Крайній переказ і збір Анна закрила і перевела на рахунки 15.12.2023 року і з тих пір за нашими даними не проводила зборів на основне забезпечення медбату Госпітальєри. Анна обрала цілком перемкнутись на роботу в екіпажах і ми з повагою поставились до її рішення», – пояснюють вони.

В підтвердження проведення зборів Скольбушевською й після зазначеної «Госпітальєрами» дати користувачі Мережі почали публікувати безліч скріншотів з ними.

«Якщо дійсно фінансова співпраця «Няв» і «Госпітальєрів» припинилася в грудні 2023, а вона продовжувала збирати на них гроші по червень місяць і залишала їх собі, «Госпітальєри» мають бути першими зацікавленими в тому, щоб подати заяву до поліції, бо це шахрайство під прикриттям їхнього імені. Але вони цього не роблять, а лише «контролюють перебіг лікування» і потім колись Аня буде, з їх слів, за щось звітувати. Я розумію небажання виносити «сор із ізби», але зараз не ті часи, щоб друзям все, а ворогам закон», – коментують скандал в соцмережах.

Крім того, в Мережі звертають увагу на пости «Няв» з відмітками «Госпітальєрів» з яких стає зрозуміло про їх подальшу співпрацю і в цьому році.

«Якщо вже обговорюємо, то чому в описі профілю «Няв» досі є посилання на «Госпітальєрів», якщо вона пішла від них ще минулого року?», – цікавляться користувачі.

В батальйоні ж відповідають, що звикли працювати на довірі, тож практики публічно повідомляти про розрив домовленостей раніше не було.

Люди дивуються яким чином ніхто з фонду не помітив активності достатньо медійної Анни та чому «Госпітальєри» відмовчуються про причини припинення співпраці з нею, підозрюючи, що це могло трапитись через шахрайські дії «Няв».

Ба більше, в добровольчому медичному батальйоні стверджують, що питань стосовно доброчесності Скольбушевської раніше не виникало.

«Уся співпраця з Анною проводилась з обов’язковою звітністю і питань щодо доброчесності не виникало жодного разу», – розповідають «Госпітальєри».

Втім, користувачі Мережі швидко знаходять аргументи, які спростовують вищесказане.

Справа в тім, що за декілька днів до скандалу Скольбушевська проводила черговий збір для благодійного фонду та була спіймана на тому, що не передала отримані гроші до нього.

Збір проводився для «Солом’янських котиків» – Благодійного фонду, який допомагає захисникам, рятувальникам та цивільним і має фокус на гуманітарному розмінуванні та тактичній медицині.

Цього разу «Котики» збирали гроші з метою закупівлі сетапів для переливання крові та підігрівачів інфузій.

На збір відреагувала «Няв» та сама висловила бажання його підтримати.

В свою чергу «Солом’янські котики» радо прийняли пропозицію допомоги.

Проте, після того як Скольбушевська успішно збирає необхідну суму – зникає та не виходить з фондом на зв’язок.

«Зараз «Няв» не відповідає. Намагаємось сконтактувати, але поки безуспішно», – повідомили в фонді.

Згодом, після того як скандал набрав обертів, Анна все ж виходить на зв’язок і таки відправляє зібрані кошти «Солом’янським котикам».

Втім, і тут не все так просто, адже користувачі Мережі помічають, що переказ вона здійснила з рахунку «А-банку», в той час як збір проводила на банку в «МОНО».

Сама ж Скольбушевська не коментує ситуацію та жодних звітів не надає, а таку свою поведінку пояснює як наслідок отриманого під час порятунку поранених стресу та ПТСР.

На останок Анна додає, що зважаючи на дані факти зараз потребує лікування.

В «Госпітальєрах» переказ на рахунок фонду теж підтвердили, а також заявили про те, що піклування за станом Анни та забезпечення всіх необхідних умов для її лікування беруть на себе.

«Що по грошам які скидували на цей збір через пейпал? Як ви це проконтролювали? Не було жодного підтвердження, що ці гроші дійшли до зазначеного фонду?», – обурюються люди, на що в «Госпітальєрах» відповідають, що дані щодо пейпал їм не відомі та доступу до нього вони не мають.

«Нам наразі невідомі дані щодо пейпал і ми не маємо до нього доступу. Певні, що прозвітувати має Анна особисто. Наразі робимо те, що від нас залежить, а саме забезпечуємо їй медичну підтримку», – додають вони.

«Найгірше в ситуації те, як їй легко всі повірили, як створився кредит довіри, а вона все це зруйнувала», – коментують в Мережі та цікавляться як можна отримати підтвердження зібраних коштів на банці.

Наступним викриттям Скольбушевської стає інформація про те, що збори на власні картки вона проводить ще з 2015.

Одним з перших став збір для «лікування» її матері, а вже у 19 років в дівчини навіть з’являється благодійний фонд про який жодної конкретної інформації в вільному доступі немає й досі.

Крім того, користувачі знаходять фото тієї самої матері «Няв» – Скольбушевської Наталії з підписом «бессмертный полк» та радянською символікою.

Та не встиг вгамуватися один скандал, як вже з’явився наступний, адже стає відомо, що ймовірно аккаунт «Госпітальєрів», який буцімто проводить ретельну перевірку Анни Скольбушевської веде сама Скольбушевська.

Варто зазначити, що офіційний аккаунт «Госпітальєрів» на відміну від сторінки «Няв» не має синьої галочки, яка б підтверджувала його офіційність.

Тим часом в соцмережах скандал досягає свого апогею, користувачі вимагають відповідей на всі питання та роз’яснення ситуації, а також підозрюють батальйон у змові з Анною:

«Тобто Скольбушевська просто стригла бабло в «зборах на Госпітальєрів», і якби не алконаркозагул на тиждень, то люди би й далі їй сотні тисяч гривень вбухували?»; «Госпітальєри повинні відповісти. Поки виглядає що всі в долі і думають як це розрулити»; «Госпітальєри гроші збирають, а от контролю за ними в них немає;. «Чому останній звіт про діяльність «Госпітальєрів» опублікували в 2022 році, та як забезпечується прозорість зборів, якщо кошти приймаються на звичайні банківські карти фізичних осіб?».

Прокоментувала скандал й парамедикиня добровольчого батальйону «Госпітальєри» Катерина Галушка та повідомила, що зі сторони батальйону проводяться розслідування.

Також дівчина зазначила, що після звільнення «Няв» рахунки та пейпал пішли з нею, що не на жарт обурило громадськість.

«Як це пейпал пішов з нею? Та це просто перекидання відповідальності!», – припускають вони.

«Це моє поверхневе розслідування, але в гуглі я знайшов наступне: згідно «youcontrol», Анна Скольбушевська є керівницею таких компаній як Охоронна компанія «Молот» та «Діор Плюс» (де види діяльності останнього – вантажний транспорт, а також оптова торгівля фруктами й овочами). Це може бути реально її бізнес, а може вона підставний директор. В другому випадку вона може взагалі бути не в курсі які гроші там проходять. Втім, мене більше турбують виконавчі провадження по прострочених кредитних лімітах, які означають те, що людина має погану звичку брати в борг і не повертати вчасно», – проводять розслідування користувачі Мережі.

«Відсутність відповідей на запитання, звітів та нормальної комунікації після інциденту наштовхують на думку, що керівництво і люди, які мать доступ до рахунків, щось приховують. Поки не буде звітів за 2023-2024 (1 півріччя) не можу підтримувати ГО госпітальєри. Чесно призупиняю свої донати на «Госпітальєрів». Я знаю і вірю, що є люди, які сумлінно виконують роботу. Вдячність і повага їм», – коментують люди.

«Наразі ми готуємо звіт про діяльність БО БФ Госпітальєри і опублікуємо його в межах плану, складеного з нагоди нашого 10річчя на наших сторінках згодом», – заявляють «Госпітальєри».

Втім, такий хід подій не заспокоює громадськість і люди вимагають прямої відповіді від батальйону на питання, що саме «Няв» зробила з грошима та відзначають, що абстрактні терміни їх не влаштовують.

«Ми проконтролюємо це, коли будемо певні, що вона дійсно здатна буде думати і аналізувати дійсність об’єктивно. Ми також вболіваємо за чесні звіти з її рахунків», – йдеться в відповіді батальйону.

Невдовзі на сторінці добровольчого батальйону з’являються нові публікації – в яких «Госпітальєри» повідомляють про знаходження «Няв» в лікарні та підтверджують наявність шахрайських дій з її боку:

«На сьогодні Анна дійсно знаходиться в лікарні. Вона не має доступу до інтернету, телефон вилучили лікарі. Зараз вона втратила здатність ухвалювати рішення тверезо і об’єктивно, без застосування маніпуляцій. На жаль, ми також стали жертвою брехні Анни, як і ошукані нею люди. Нам боляче, що нечесні дії тих, хто називався частиною нашого кола, залишили слід на репутації, яка формувалась в боях і під час порятунку людей», – йдеться в повідомленні.

«Ламаються всі. Втомлюються всі. Різниця лиш в тому, що моя втома і надламаність кинули тінь на побратимів і посестер. Це неприпустимо. Я хочу вибачитись перед усіма», – виправдовується сама Скольбушевська.

За словами «Няв» найбільше її турбує те, що власні дії можуть стати підставою робити висновок про увесь волонтерський рух.