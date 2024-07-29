Наша редакція зібрала дописи громадських діячів про другу частину розслідування щодо діяльності начальника Центрального міжрегіонального управління ДМС у Києві та Київській області В`ячеслава Гузя.

Раніше журналіст “Lb.ua”, а нині військовослужбовець Олександр Рудоманов описав схему столичної ДМС сленговим словом “ЛІЛ”.

А от політолог та директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства розібрав наші розслідування на деталі та поділився ними зі своїми читачами.

Кулик твердить, ДМС потрібно реформувати:

“Систему під назвою Державна міграційна служба України потрібно якісно реформувати та оновити персональний склад. Це вже не окремі інциденти та “кампанії дискредитації”, а системна проблема, яка позначається на позиції правлячої сили”.

Керівник Центру підготовки операторів БПЛА “Крук” Віктор Таран закликав своїх підписників “читати, аналізувати та поширювати” матеріал “Межі”.

Політичний експерт та письменник Віктор Цибулько твердить – ДМС потопає у скандалах та корупції.

Керівник експертної групи в Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко акцентує увагу на покровителю Гузя – Павлі Фуксі.

“Якихось там 100 тисяч баксів — і ти вже навіть не хароший рускій — ти звичайний громадянин України”, – пише Бобриненко.

Та найбільше наша редакція чекає реакцій від державних структур та правоохоронних органів. Після виходу розслідування ми скерували запити ДМС, МВС, НАБУ, РНБО, СБУ, Департаменту внутрішньої безпеки Нацполу.

Відповідь отримали лише від ДМС. Хача відповіддю це назвати скаладно. Відомство знову не хоче приймати листи ЗМІ