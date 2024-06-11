Сьогодні, 11 червня, в Одесі сталася бійка за участю бригади «швидкої допомоги» та співробітників територіального центру комплектування.

Про це повідомляє видання «Думська».

За інформацією Телеграм-канал «Одеса Інфо», конфлікт почався з того, що водій «швидкої» у свій вихідний прибув до ТЦК з метою оновити дані.

Згодом чоловіку стало зле через вік та хвилювання, тож йому викликали медиків, яких потім теж не випускали з будівлі.

Втім, фельдшерів все ж випустили з військкомату завдяки зусиллям їх колег, котрі прибули на місце подій з ввімкненими сиренами та влаштували акцію протесту.

В той же час біля самого військкомату відбулося декілька сутичок між медиками та представниками ТЦК, відео яких одразу опинилися на просторах Мережі.

Крім того, варто зазначити, що на кадрах також видно декількох людей у цивільному, які також приймали участь в бійці.

«Скоріше за все звичайна симуляція, тому що, серед працівників ВЛК є лікарі та засоби для стабілізації стану пацієнта», – коментує ситуацію Одеський блогер Дем’ян Ганул.

Зсилаючись на свої джерела він стверджує, що швидка, яка приїхала на виклик, була поза зміною та не чергувала.

«Як уже встановлено слідством, такий виклик швидкої допомоги коштує 3 000$. Ніхто не затримував працівників швидкої це – фейк. Коли на місці працівники ТЦК відмовилися віддавати «хворого» медичні працівники у свій вихідний день полізли штурмувати ТЦК та прикриватися Гіппократом. Викликали підмогу, та всіма правдами та не правдами намагалися відпрацювати 3 000$», – пише Дем’ян Ганул та підкреслює, що «швидка не була на маршруті, та не могла чергувати, замовник зізнався що через потрібних людей обіцяв 3 000$ за «визволення» з ТЦК».

«Люди у медичному одязі вимагали госпіталізувати придатного до служби чоловіка, не надавши жодних документів» – так бійку прокоментували в Одеському ТЦК та СП.

Також там розповіли про те, що представники ТЦК проводили перевірку облікових документів у громадян, один з яких, відмовився їх надати.

«Представники поліції й ТЦК затримали його і доставили для оновлення облікових даних, а через годину до ТЦК приїхала група в медичному одязі на автомобілі швидкої допомоги, наполягаючи на госпіталізації затриманого громадянина, посилаючись на непідтверджений діагноз. Вони відмовилися надати документи, що підтверджують приналежність до системи охорони здоров’я. Виникла підозра, що вони намагаються допомогти громадянину уникнути військової служби», – йдеться в повідомленні.

«Представники ТЦК викликали поліцію. Прибувшим правоохоронцям також не було надано документів, і тому медична група була затримана для надання пояснень», – стверджують в Одеському ТЦК та СП.

В той же час, за словами Богдана Величко, одного з фельдшерів медичної допомоги, після прибуття на виклик до ТЦК, медики побачили чоловіка з травмами голови, нудотою та поганим фізичним станом.

Військові наполягали, що чоловік відмовився від медичної допомоги та не дозволяли везти його у лікарню.

Ще один з представників швидкої після масової сутички заявив про те, що в результаті таких дій Одеса може й зовсім залишитися без швидкої допомоги.

Він пояснює, що ніхто зі співробітників швидкої допомоги не має броні від мобілізації й керівництво її навіть не обіцяє.

На даний час за фактом масової бійки, яка сталася між працівниками швидкої медичної допомоги і районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, правоохоронці розпочали розслідування.

Про це повідомили в ГУНП Одеської області.

«Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону за фактом конфлікту розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство)», – йдеться у повідомленні.

Власне, в самому Одеському обласному ТЦК повідомили про проведення заходів щодо встановлення детальних обставин подій та закликали перевіряти інформацію зважаючи на велику кількість фейків.

«Щодо ситуації навколо порушення громадського порядку на прилеглій території Київського РТЦК та СП м. Одеса. Повідомляємо засоби масової інформації та населення про спільне проведення із правоохоронними органами невідкладних заходів щодо встановлення детальних обставин подій», – заявили в в Одеському обласному ТЦК та попросили утримуватись від поширення дезінформації, а достовірну інформацію про обставини події пообіцяли «надати додатково найближчим часом».

Варто зазначити, що керівництво одеської швидкої допомоги стверджує, що подавало списки своїх співробітників до ТЦК для забезпечення бронювання від мобілізації. Проте їх нібито вертали назад.

На думку медиків, це несправедливо зважаючи на те, що поліцейські, рятувальники, енергетики отримали бронювання.