«Мій позивний – Нікас. Повномасштабна війна застала мене, коли я ще був студентом. Я став добровольцем у перший день вторгнення, не маючи жодного військового досвіду. Тоді мені було лише 20 років».

Новий гість на YouTube-каналі “МЕЖА” – боєць 3 ОШБр Владислав Ніконоров на позивний “Nikas”. У розмові він ділиться особистим шляхом: від дитинства та першої роботи у 15 років до вступу до війська у 20 без жодного бойового досвіду. Говоримо про найскладніші бойові виходи, поранення, підтримку аудиторії, силу побратимства та мрію про перемогу.

Чому «Нікас»?

Це питання дуже популярне. Усе просто – моє прізвище Ніконоров. У дитинстві я грав у футбол, і на стадіоні, коли бігав, на мене кричали: «Ніка, Ніка!» Я злився, бо мені здавалося, що це дівоче ім’я. Кричав пацанам: «Не називайте мене так!» І тоді вони додали «С» – і вийшов «Нікас».

Прийшов додому, розповів батькові, що мене так прозвали. А він сміється і каже: «Та мене в армії теж Нікасом називали». Дід теж додав: «І я був Нікасом». Тобто вийшла така сімейна традиція.

Про дитинство

Я був хлопцем «надірви і викинь». У школі – відмінник, ведучий усіх свят, на дошці пошани. А ввечері – бешкетник, постійно в якихось пригодах.

У п’ять років батьки віддали мене в спортивну школу. Там усе було серйозно: шпагати, канати, турніки. Але потім вони потрапили в аварію. Батько довго лікувався, і я перестав займатись. Пізніше мама хотіла, щоб я пішов на танці, але я кричав: «Ні! Це не для хлопців». Хоча трохи позаймався, ходив із братом, але швидко кинув.

Потім був футбол, турніки, двіжухи з друзями. Влітку кожен день – стадіон, воркаут, футбол, знову турніки. Потім пригоди: лазили по вишках, поїздах, будівлях.

Заброшки й адреналін

Ще лазили на заброшки. Якщо я знав, що десь не був – обов’язково туди ліз. Навіть у коледжі, полізти, сфоткатись, отримати адреналін.

Одного разу залізли на старий завод чи склад. Двоє охоронців: один у будці, інший з ліхтариком. Ми нічого не крали – просто хотіли пригод. Бігали, лазили, поки один із нас не зачепив якісь металеві конструкції – усе впало з гуркотом.

Охоронець почав бігти з ліхтариком. Ми втекли, сховалися. Чекали годину чи дві, планували ще раз залізти – аж тут постріл. Ми не знали, в повітря чи в наш бік, але всі реально злякались. Після цього повертались туди хіба ще раз, але вже було не те.

Як виглядало дорослішання Нікаса

Можна сказати, що з 15 років я не сидів у батьків на шиї. Тоді вже була дівчина, яка мені подобалась, і треба було десь заробляти кошти хоча б на те, щоб купити їй квіти. Я шукав будь-які можливості для заробітку.

З 15 років у нас у селі можна було працювати на тюках. Або в ангарі вантажити: привозять тюки, висипають із причепа, і ти їх затягуєш усередину. Є навіть відео, як ми це робили. Іншим разом ти їдеш у причепі, і ці тюки просто сиплються на тебе. Уся солома, пилюка – все летить в обличчя. Я вдягав спеціальну сорочку, джинси, щоб хоч трохи менше кололо.

Коли приходив додому – очі червоні, вуха забиті землею і соломою, все чорне. За один тюк тоді платили 50 копійок. За день можна було заробити 300–500 гривень, залежно від швидкості. А ще – обід! Прямо на поле привозили: борщ, м’ясо. З’їв – і все, ліг під причеп і спиш. Обід тривав годину-півтори.

Це була моя основна літня робота. Але якщо треба було підзаробити – заливав бетон, відбілював цеглу після будівництва. Ми її терли хімічними засобами, щоб блищала.

Коли мені вже було трохи більше, я дуже хотів навчитися водити. Взагалі-то за кермом я був уже з 10 років, тато посадив. А в 15 по селу вже катався. Як тільки виповнилось 18, одразу влаштувався на заправку, щоб заробити на права.

Працював пів року. Всі дивилися на мене й казали: «Та ти такий молодий!» Навіть цигарки мені не продавали. Часто отримував чайові, бувало, що більше, ніж сама зарплата. Зарплата була 5000–6000 гривень, а чайові ще стільки ж.

Перша машина і Польща

Я відклав кошти, пішов отримувати посвідчення водія. На практиці інструктор одразу сказав: «Поїхали». Я сів – і поїхав. Він: «Ну все, будеш по моїх справах їздити».

Одразу після отримання прав почав нелегально таксувати на батьківській машині. Заробляв, відкладав на свою. Якщо щось ламалось – ремонтував за свої кошти. Завжди повертав авто з повним баком. І ще допомагав батькам фінансово.

Пропрацював у таксі пів року, відклав 400–500 доларів. Вже шукав авто – хотів старий Opel Kadett. Батько знайшов одну розбиту машину: «Будеш ремонтувати і їздити». Я вже погодився, але тут приїжджає сестра з Польщі й пропонує поїхати з нею на заробітки.

І я всі гроші, які відклав на авто, вклав у паспорт і дорогу. Поїхав за безвізом на 2–3 місяці. Там збирав товар у коробки на складі, пакував і відправляв. Оплата була невелика – за 3 місяці заробив 5000 злотих. Купив на них Chevrolet Lacetti 1.4 – так сильно мріяв про свою машину.

Був один момент, коли я міг трохи пожити для себе. Але вже зовсім скоро почалась повномасштабна війна.

«Я не думав – просто пішов». Як 20-річний хлопець став добровольцем у перший день вторгнення

– Зараз тобі 24. Ти пішов на війну, коли тобі було лише 20, і ти не мав військового досвіду. Про що тоді думав?

Та я, чесно, ні про що не думав. Просто вважав, що це мій обов’язок – захистити свою сім’ю, свій дім. Я прокинувся о 5-й ранку від дзвінка друга. Він каже: «Почалось». А ще раніше говорив: «Ось війна, куди будеш тікати?» І от дзвонить, каже, що вже реально почалось. Я відкриваю вікно – літають літаки, небо світиться.

День почався просто: відвіз маму на роботу. Побачив величезні затори – цілі колони на заправки. Мама каже: «Поїхали зі мною на роботу, допоможеш заправляти тих, хто виїжджає з міста». Я допомагав, знімав відео, де кажу: «Оце моя машина, не заправлена. Я заправляю тих, хто тікає з нашої домівки». І думаю: «Ну це повний треш».

Я сказав мамі: «Я по-любому піду служити. Не стримуйте мене». Вона така: «Хух…» І тут дзвонить друг: «Формується ТРО для оборони міста». Я – туди ж. Зібрали документи з хлопцями, поїхали. Людей було багато, батальйон із добровольців зібрався буквально за день. Усі подали документи – і в той же день виїхали.

Цікаво те, що я йшов з батьком. Але його в ТРО не взяли добровольцем – а потім через повістку призвали. Він служив у тиловій частині, був водієм. Вивозив боєкомплект, заїжджав у Київ у час оточення, возив на Донбас ракети. Свою роботу виконував віддано.

А я опинився в списку, де читали прізвища. Зайшов, кажу: «Ніконоров Владислав Олексійович, категорія B». Все, нічого не пояснюють, потім викликають по прізвищах і видають зброю.

Але мене не викликали. Друзі вже отримали автомати, їх уночі посадили в автобуси – в чому були, у цивільному, з автоматами – і вивезли до межі Кіровоградської області. Вони почали копатися, закріплювати позиції. А я стою, зброї не отримав, просто кліпаю очима: «Дайте хоч щось, я ж прийшов воювати!»

Мене призначили водієм, бо я мав категорію, умів їздити. І, можливо, ще тому, що я був наймолодший у батальйоні. Їздив по області, розвозив продукти, іноді завозив психолога – він говорив із хлопцями, готував до бойових дій. Ми всі розуміли, що це лише початок, що далі буде гарячіше.

Перший бойовий виїзд на Херсонський напрямок

Після проходження психологічного тестування нам повідомили: “ТрОшні бригади виїжджають у зону бойових дій”. Командир роздав рапорти з проханням підписати згоду на виїзд. Я не роздумував – одразу підписав і поклав на стовп.

Повертаюсь, а всі питають: “Навіщо ти вже підписав? Ти ж навіть не прочитав!” А я просто хотів на фронт. Мене вже дістала ця невизначеність – я дуже хотів їхати.

В один момент нас викликали: перші їдуть у Херсонську область. Із багатьох водіїв обрали мене. Разом зі мною був молодий кухар Андрій і дядько Сергій – вже покійний. Мені дали величезний ЗІЛ із причепленою кухнею. Я ледве їздив по місту під час навчань, а тут у бойову зону.

Коли заїхали в зону бойових дій, побачив скошені дерева, БМП, вирви від мінометів, розбиті Жигулі з “Z”, зруйновані будинки. Я не туди звернув, опинився в селі, де не було дороги для розвороту. А сказали, що з’їжджати не можна, бо усе заміновано. Я ледве розвернув цю махіну. Дощ, ніч, дзеркала нічого не показують. Врешті вивернув і доїхав, куди треба.

Переночували в розбитій хаті без світла, при свічках. Сиділи під обстрілами: “гради”, вибухи, нічне небо світиться. Поруч зруйновані села, згоріла заправка, обірвані дроти. Усе це – мій перший бойовий досвід.

Потім я почав виконувати свої обов’язки: возив продукти, баки з їжею, іноді психолога. Їздив щодня: вранці, вдень, увечері. Обслуговував 6-7 позицій. Усі мене знали, оскільки я завжди спілкувався, заходив в окопи, питав, як справи.

«”Твоя задача – крутити руль”. Це мене обмежувало. Я хотів більше»

Але мені здавалося, що цього мало. Хотів у піхоту. Писав рапорти, тренувався з розвідкою. Але мене тримали водієм. Казали: “Твоя задача – крутити руль”. Це мене обмежувало. Я хотів більше.

Разом із друзями подав заявку до 3-ї штурмової бригади. Усач, мій товариш, подався трохи раніше. Я – потайки, бо ніхто не вірив, що зважусь. Мене відмовляли: “Сиди, ти тут потрібен”. Але я наполіг. Подався на штурмовика.

Пройшов співбесіду: питали про родичів, усвідомлення ризиків. Через півтора місяця очікування мене нарешті перевели. З другом із ТРО ми обоє потрапили до однієї роти, одного взводу. Це справжня доля.

Я хотів у піхоту, але потрапив у взвод вогневої підтримки. Командир Худий переконав: “Тут ти навчишся більше”. І це справді так. Я працював з МК19, СПГ, Браунінгом – мені все легко давалося. Розрахунки, пристрілка, тактика – все швидко засвоював.

Перші стрільби з СПГ дали мені розуміння: це моє. Я відчув силу. Потім – Браунінг. Неймовірні відчуття! Зрозумів: не дарма потрапив сюди. І хоч я тіктокер, хлопці поставилися з повагою. Командир навіть підтримав ідею знімати – це допомагало зі зборами.

Ми тренувались на виснаження: біг у броні, штурм окопів, стрільба. За помилки – віджимання. Було важко, але це гартувало. Я радий, що пройшов цей шлях.

Перший справжній бойовий вихід на Донбасі

Мій перший справжній бойовий вихід був на коксохімічному заводі. Херсон я бойовим не вважаю – там я був просто водієм. А от на Донбасі вже почалося справжнє.

Нам сказали: “Їдемо на Донбас”. Ми приїхали, заселилися в хату. Я тоді не до кінця розумів, куди саме їду. Але я вже знав, чого чекати. Не романтизував війну, був готовий і до смерті, і до втрати кінцівок.

Ми заїхали вночі. Це був мій перший раз, коли мене завозили в зону бойових дій на L200 з увімкненим ПНБ. Тут усе було набагато ближче, ніж у Херсоні. Кругом летіло – гради, міни, каби. Ми заїхали в завод, розвантажили амуніцію, усе необхідне. Вибухи відбувались щосекунди, у заводі все віддає ехо.

Уночі нам сказали: “Пацани, до роботи”. Ми зробили три постріли – і в укриття. Хлопці з піхоти потім дякували, казали, що завдяки нашій роботі ворог їх більше не чіпав.

Потім мала заїжджати друга група, у якій були мої друзі, зокрема Усач. Худий дуже хотів їх провести, хоча міг залишитись. Але він поїхав, бо переживав за всіх нас, і потрапив під обстріл. Осколок влучив йому прямо над бровою. Рулю відірвало руку. Худого забрали на стабілізацію, але він загинув.

Ми дізналися про це з радіоефіру. Ніхто не знав, що відбувається. Бес показав нам фото: “Це Худий”. Ми не вірили. Потім він прибіг і сказав: “Худий – 200-й. Тримайтесь, хлопці”.

Цей момент мене зламав. Людина, яка нас навчала, воювала з 2014-го, просто загинула. Я був у ступорі.

Ми залишалися прикривати відхід інших бригад. Я пробув там ще чотири дні. Коли ми виїжджали, зняли відео – нас троє, ми біжимо, я поставив музику. Росіяни писали, що ми тікали без зброї. Але я щойно приніс МК і точно знав, що все під контролем.

Наша дорога була заблокована, виїжджали під обстрілами. У БТРі нас було стільки, що мені на коліно зверху ліг ще один боєць. Їхали, молились, щоб не прилетіло.

Коли виїхали – всі цілували землю. Я думав, що їду на відпочинок, але командир другої роти сказав: “Пацани, повертайтеся – ще не всі вийшли”. І ми знову поїхали.

Заїхали в Орлівку, виставили МК в полі, самі залізли в очерет. Дрони літали над нами, ми сиділи тихо. Через деякий час нам сказали: “Все, їдьте додому, відпочивайте, чекайте наказів”.

Бес тоді сказав: “Пацани, якби не ви, я б зійшов з розуму. Ви – молодці”. Це багато значило.

“Оборона 360°”: бій на харківському напрямку

На каналі Третьої штурмової є відео, яке набрало більше мільйона переглядів. Там можна почути фразу: “Оборона на 360°” – саме вона й закарбувалась. Я добре пам’ятаю той виїзд. Це був період, коли я вже майже рік постійно ходив на позиції – інколи по 3-4 доби, а часом і по 7-9, бо логістика була складна. Я був і фізично, і морально виснажений.

Тоді до нас приїхав командир і сказав: “Пацани, треба заїхати на цю позицію. Можливо, завтра буде контакт”. Нам видали гранати, БК. Я не боявся. Зупиняв себе думкою, що піхоті важче, ніж мені. Вони тримають накати, несуть великі навантаження.

Заїхали. Почали обстрілювати – міномети били дуже щільно. Один з пацанів, наш Циган, кричить у рацію, що по ньому працюють. Ми ідемо, над нами вже гуде дрон. Я кажу: “Пацани, тримайте дистанцію”. Один стоїть поруч – і якраз тоді падає “скид”. Якби удар був зліва – посікло б нас. А так, все пішло вбік і вниз. Осколок пролетів просто над шоломом мого побратима.

Я одразу зреагував, сказав: “Йдемо швидко”. Добігли до позиції. Всі мокрі, офігівші. Потім з піхоти троє хлопців пішли за “трьохсотими” – потрапили під кулеметний обстріл. Добре, що був туман, і дрони не бачили. Хлопці успішно їх привели. Я перевірив – всі були стабільні.

Потім ми виставили два міномети – нас було троє. Працювали по накатах. Через туман не бачили розривів, коригувались по піхоті. Коли хлопці йшли за “трьохсотими”, я лишився сам і бігав від бліндажа до міномета і назад, передаючи координати й команди.

На п’ятий-шостий день був обстріл уже в наш бліндаж. Постріли, свист куль над головою. Виявилось – стріляють по нашій старій позиції. Наступного ранку був новий наліт. Через туман ворог зайшов непомітно. Тоді і сказали в ефір: “Оборона 360°”. Ми не знали, звідки чекати атаки – з кожного боку могла бути загроза.

Посадка біля нас – дорога в пекло. Раніше зелена, тепер повністю скошена. Навіть коли їдеш повз – виглядає страшно. Я пройшов її не раз з пацанами.

Пам’ятаю, поставили мене з новеньким – не вмів стріляти. Але він – живчик. За три доби ми вистріляли 100 мін. Він бігав, носив боєприпаси, розпаковував. Я коригував, стріляв. Я йому говорив: “Красава, молодець!”

Я розставив своїх по секторах: один дивиться поле, інший тил. Всі тримали напрямки. Потім у рацію кажуть – контакт завершено. Але я наполягаю: “Зачистимо посадку до кінця”. Ідемо обережно – чую голос. Один з піхоти поранений, відкотився. Ми уточнюємо в ефірі: “Це наш?” – позивний Міха.

Я до нього підбігаю: “Братан, тримайся!” Я завів його в бліндаж, перевірив: кульове в нозі. Зробив тампонаду, бандаж, перевірив пульс. Все стабільно. Тільки завершив – знову до міномета, працювати далі.

Потім ми відкотились і поїхали іншим маршрутом. Я посадив “трьохсотого” в машину, сам – у кузов. І тут помічаю в небі тонку синю або зелену смугу – летить просто на нас. Це FPV-дрон. Я кричу: “Ззаду!” – відкриваю вогонь. Спочатку одиночними, потім чергою – і бачу, як дрон втрачає контроль і злітає вгору.

Я в ступорі, потім згадую – треба перезарядитись. Дострілюю, дрон летить далі і зривається вже далеко позаду. Водій: “Нікас, красава!” – дає мені енергетик і сигарету.

Мій побратим залазить у кузов: “Я буду з тобою дрони збивати”. Але вже було холодно, зима, і він довго не витримав. Я був одягнутий тепло, закутався – їхав і кайфував. Так ми й виїхали з “оборони на 360°”.

Але згодом було ще важче. Так, тоді кулі свистіли над головою, був страх, але все здавалося “нормальним”.

Що найважче в бойових виходах

Найважчим у бойових виходах, напевно, є контролювати свій психологічно-моральний стан. Чим довше ти знаходишся на “боячках”, чим більше проводиш часу в боях – тим важче. З кожним виходом думки стають гіршими, ти починаєш думати більше про смерть.

Не вистачає відпочинку. Постійно воюєш. Ворог постійно завозить нових, а у нас воюють ті самі. Вони втомлюються. Потрібен хоча б мінімальний моральний і фізичний відпочинок. За ці три роки я майже увесь час провів на війні. Особливо в “Трійці” – за півтора року на Харківському напрямку я воював практично постійно: три через три, чотири через чотири, п’ять через п’ять. І не пропускав майже нічого.

Найважче – контролювати свій психологічний стан. З кожним разом ти все більше думаєш про смерть. Це починає тебе “паяти”. Треба якось емоційно себе розвантажувати, тримати в тонусі.

Про спільноту War Grand Family

Ми ще перед коксохімом із Усачем хотіли створити свій “двіж”. Спільноту для людей, які за нами спостерігають, цікавляться, підтримують. Назвали її War Grand Family (WGF) – велика військова родина. Це всі, хто нас оточує, хто нам допомагає. І хлопці, які виконують бойові задачі, і цивільні, які підтримують.

Ми хочемо показати, що молодь теж воює. Що є спеціалісти серед 18–19-річних, які проходять пекло, втрачають кінцівки. У нас у “двіжусі” багато хлопців на протезах – нижче коліна, вище, але це – про силу. Про молодь, яка воює, і людей, які допомагають.

Про підтримку аудиторії

Моя аудиторія для мене дуже важлива. Підтримка підписників допомагала мені в найтяжчі моменти. Я завжди намагався бути відвертим, ділитись тим, чим інші бояться. І знав, що якщо потраплю до ворога, то знущання будуть максимальними. Але попри це – я мотивував молодь.

Мене заряджало те, що я роблю. Я сам надихався власними відео. Я знав, що позаду мене є люди, які переживають за мене. І я це бачив, коли повертався після боїв без зв’язку – читав усе, що писали. І це було для мене дуже важливо.

Я часто порівнюю країну з кораблем. Корабель пливе, і починає набирати воду. Хтось зверху п’є, святкує. А хтось унизу забиває дошки, щоб урятувати всіх. Є ті, хто допомагає – подає цвяхи, дошки. Є ті, хто просто кричить: “Тримайся, не відпускай, якщо ти зараз не заб’єш – потонемо всі”. А зверху – бенкет, ніби нічого не сталося.

Ми всі в одному кораблі. Якщо хлопці відпустять дошки – потонемо всі.

Якби повернути час назад – чи пішов би знову?

Звичайно. Навіть не обговорюється. Я пройшов шлях, який сформував мій характер. Якби не війна – я б не був тим, ким я є. Я б не мотивував молодь, у мене не було б історій.

Навіть не зважаючи на поранення – я б знову пішов. І знову пройшов усе те саме. Не шкодую ні разу.

Про День перемоги

Чесно? Я ще не думав про цей день. У мене зараз поранення, і єдине, чого я хочу – поїхати до Худого на кладовище. Посидіти, поговорити, розповісти, що я ще тут, що тримаюсь.

Я працював у штабі після коксохіму. Мене це морально пригнічувало. Але я бачив уві сні Худого. Він сказав: “Влад, погоджуйся. Це твій шлях”. І я погодився. Пропрацював кілька місяців, але потім знову повернувся на бойові.

Майже рік на Харківщині до поранення. День перемоги? Я не знаю, якою вона буде. Я, напевно, ніяк не відреагую. Емоції зараз нейтральні до всього. Радість буває – коротка, миттє

Я просто зрозумію, що це нарешті закінчилось. Але справжня перемога – коли всі хлопці повернуться з полону. От тоді, можливо, я щось і відчую.

Але святкувати – не буду. Цивільні будуть святкувати. А я просто пройду до своїх, скажу: “Пацани, дякую. Ми це зробили”.

– Владиславе, дякую тобі за цю відверту розмову. Бажаю швидкого одужання!