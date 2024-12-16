Міжнародні напрямки - через хабар! І цього разу платили не лише пасажири. Провідники “Укрзалізниці” несли “данину” групі колег, зокрема й керівнику, щоб працювати на міжнародному сполученні. А пасажири купували квитки на ці потяги вп’ятеро дорожче. Сьогодні розбиратимемося, чому “Укрзалізниця” стала такою дорогою для всіх.

“З кожного рейсу керівник потягу повинен був занести до каси від 2000 гривень з маршруту по Україні та від 2 до 5 тисяч євро з найпопулярніших закордонних сполучень”, – розповіла речниця Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Альона Лютницька.

Мета “Укрзалізниці” – задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях, про що вони пишуть у себе на офіційній сторінці. Та Київська міська прокуратура з’ясувала, що дехто задовольняв ще й потреби власної наживи.

Схема перша

За словами прокуратури, “бізнес на квитках” організував голова профспілкової організації. Такий собі «тіньовий» куратор за всіма процесами, що стосуються пасажирських перевезень залізницею.

“Ще за часів своєї каденції на попередній посаді, він підібрав команду з-поміж керівництва та посадовців виробничого підрозділу станції Київ-Пасажирський”, – зазначила речниця ДСР НПУ Альона Лютницька.

Як вони заробляли? І на це питання правоохоронці вже дали відповідь. Фігурант особисто погоджував кандидатури начальника поїзда та провідників на маршрути міжнародного сполучення. А вони обов’язково повинні були вступити до профспілки та кожного місяця сплачувати внески. А це – понад 350 000 гривень з усіх її членів. Непогоджуєшся? То тебе “переконають” – не призначать на посаду або переведуть на іншу.

Правила гри були чіткі. Залізничники продавали місця у службових купе та купе відпочинку провідників, які ви ніде офіційно не купите. Щодо вартості то ціни варіювались від 300 до 500 євро. І у потязі могло бути до 6 таких місць.

Схема друга

Існувала ще одна схема. Щоправда, її “розколола” верифікація через Дія.Підпис. Полягала вона в тому, що її учасники викуповували квитки на вільні місця. А напередодні поїздки продавали пасажирам вдвічі-тричі дорожче за офіційну вартість.

Лише за пів року таких незаконних оборудок “Укрзалізниця” недоотримала понад 73 мільйони гривень. Та все ж 11 грудня правоохоронці навідались до підозрюваних додому. У ході понад 80 обшуків вилучили майже 5 мільйонів гривень у різній валюті, автомобілі, чорнові записи, документацію та телефони. Крім того, пообіцяли ретельно перевірити кожен сигнал і по регіональних підрозділах.

Схема третя

Проте, існує ще одна схема – народна. І якщо у недобросовісних залізничників уже провели обшуки, то перекупники нікуди не зникли.

Найпопулярніша серед них має понад 17 тисяч підписників в інстаграм, купу схвальних відгуків і досить високі ціни. Як з’ясували ТСН.ua – перекупницю звати Ярослава Христина.

Ми спробували купити. Зайшли о 5-й ранку в застосунок і квитки таки були. Щоправда, аж через 19 днів і, можливо, це пов’язано з датою – не всі хочуть їхати 30 грудня, у переддень Нового Року.

З’являється сповіщення, яке нагадує, що старт продажів посунули – і квитки потрібно ловити о 9-й ранку. Тож знову “Київ-Варшава”.

Все ще 26 місць на 30-те грудня, як було і о 5-й. Проте з’явились 133 квитки на 31 число. Цей експеримент ми проводили 12 грудня, і місця були лише на 30-те і 31-ше.

З чим це пов’язано: з низьким попитом на ці дати чи покращенням у зв’язку з обшуками – достеменно невідомо.

Проте перекупство у соцмережах – непоодиноке. Ось ще один профіль, де обіцяють квитки на будь-який напрямок, коли в касі розкуплені.

З відгуків видно, що комунікують із клієнтами у всіх месенджерах та соцмережах. Як вдається купувати квитки – теж не зізнаються.

Ми намагалися зв’язатися з пресслужбою “Укрзалізниці”, а також із керівником департаменту пасажирських перевезень Олександром Перцовським задля отримання офіційного коментаря. Проте, як нам зазначили, допоки тривають слідчі дії, “Укрзалізниця” не надаватиме додаткові роз’яснення з приводу описаних нами вище схем.