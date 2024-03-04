4 березня медіа РБК-Україна опублікувало інтерв’ю з міністром юстиції Денисом Малюською.

Головною заявою Малюськи на інтерв’ю була: “Корупціонерів, мені здається, можна абсолютно спокійно відправляти воювати”. В Україні, зазначив міністр юстиції, певні категорії засуджених можуть відправити воювати до лав ЗСУ. Йдеться, зокрема, про корупціонерів.

Малюська прояснив, що такі люди часто є патріотами – просто їхній патріотизм своєрідний, а самі корупціонери жадібні.

“Ну не тільки жадібні, але давайте відверто. У нас країна десятиліттями культивувала корупцію. Хтось більшим ступенем, хтось меншим ступенем, але це було поширеним і залишається поширеним явищем”, – продовжує Малюська.

Міністр юстиції також пригадав соцопитування, у якому більшість людей визнавали, що давали хабар у вигляді подарунка або гроші лікарям, освітянам, патрульним.

“Ну, тобто це явище було мега поширене. Безумовно, це треба викорінювати, але я не розумію, чому корупціонерів, як і інших, не можна відправляти на війну. Треба”, – наголосив він.

Далі, на питання РБК, чи є посилання на фронт корупціонерів або ув’язнених етичним покаранням, Малюська заявив, що така міра відповідальності взагалі покаранням не є – є лише виконанням загального обов’язку захищати державу.

“Їх не карають, вони вже покарані, вони у в’язниці сидять. Відповідно, в жодному випадку це не є покарання, це є виконанням загального обов’язку кожного громадянина захищати свою державу. І винятків тут не повинно бути. Вони не повинні бути в більш привілейованому становищі, ніж інші, тому що своїм життям вони не ризикують так як це роблять військові”, – заявив Малюська.

Крім того, міністр юстиції зазначив, що на початку повномасштабної війни навіть люди, що скоїли тяжкі злочини, становили інтерес у ГУР.

“Ми лише говоримо про те, щоб надати право ТЦК таких людей забирати. Будуть забирати і дивитись – хтось підходить, хтось не підходить, це вже ТЦК має вирішувати. Але з початку війни у нашої військових та розвідки був інтерес навіть до тих, хто був засуджений за тяжкі злочини, за насилля. Короче кажучи, до тих, хто вміє вбивати, вони є цікавими для окремих спеціальних операцій”, – зауважив Малюська.

Насамкінець на питання РБК, чи не нагадує міністру юстиції історія з можливою відправкою засуджених на фронт історію з ПВК-Вагнер, Малюська відповів, що ситуація з вагнерівцями інша: росіяни були жорстокі і безкомпромісні до ув’язнених, наша країна ж, навпаки, хоче “зрівняти їх з іншими” мобілізованими.

“Ми не хочемо, щоб люди з в’язниць ставали м’ясом, щоб у них було менше прав, чи гірше забезпечення, це конституційно неправильно”, – заявив Малюська.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець також поділився своїми пропозиціями про механізми залучення ув’язнених до захисту держави, і повідомив, чи готові засуджені служити у війську.

Омбудсмен поінформував, що протягом 2023 року представники уповноваженого з прав людини відвідали близько 50% виправних колоній України, і майже в кожній з них до його співробітників підходили ув’язнені і просилися на фронт.

“Я запропонував: якщо ви на рівні закону прописуєте всі можливі категорії громадян України, які можуть бути мобілізовані, то чи не є сенс прописати, в тому числі тих, хто відбуває покарання у виправних колоніях?” – розповів тоді Лубінець.

Втім, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний був категорично проти такої ідеї. Тож слідкуватимемо за ситуацією навколо можливих змін з приводу засуджених у законопроекті про мобілізацію.