— її пряма мова. Про це пише на своїй сторінці у Facebook Мар’яна Безугла. Даліїї пряма мова.

Перед містом таки були фортифікації, які становлять єдиний побудований комплекс, що продовжується і в Селидове.

Окопи перед Новогродівкою були порожні. У колись двадцятитисячному місті практично не було української армії. 31-у бригаду перед містом забрали, комбрига, за якого просив колектив, зняли, і завели проти нього кримінальне провадження (нагадую, щодо Содоля досі немає жодного).

Натомість сюди відправили необізнаний підрозділ. Це не єдина нещодавня “ротація”. Плануються ще такі. Торецьк, Покровськ – будуть ще.

Якщо зараз проведуть «ротацію» у Вугледарі, ми втратимо і його.

Всі такі «ротації» призводять до проривів і смертей. Підрозділи забирають, командирів знімають, люди гинуть, ми втрачаємо сотні кілометрів української землі – міста, села, шахти, копалини, історію. Кількість злочинних ротацій лише зростає. Фрагментація фронту збільшується.