Раніше “Межа” розповідала про життя столичного ДМСника В’ячеслава Гузя. Зокрема, й про його цивільну дружину Інну Гудзь.
Нині Інна подала до суду на ТОВ “МЕЖА НЕТ” за образу честі та гідності. Зазначимо, що у матеріалі стверджень та оцінювальних суджень не було. Усе було підкріплено знімками та інформацією з мережі.
Ми демонстрували документи, які свідчать про те, що українська фотомодель під час повномасштабного вторгнення, а точніше 9 листопада 2023 року, отримала російське громадянство. Знімки були здобуті завдяки агентській роботі у російському консульстві.
Інстаграм моделі «кипить» фотосесіями у стилі «ню». Так, це звична частина життя моделі, але під час моніторингу цивільної дружини В’ячеслава Гузя, журналісти виявили публікації, що вказують на іншу діяльність Інни Гудзь.
Нині дані з посилань зникли, інформацію “підчистили”. Однак “рукописи не горять”.
Далі ж демонструємо теги Інни Гудзь у Get Contact.
І якщо раніше Інстаграм Гудзь кипів “розкішними” постами….
… то нині вона закрила соцмережу.