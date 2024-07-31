Раніше “Межа” розповідала про життя столичного ДМСника В’ячеслава Гузя. Зокрема, й про його цивільну дружину Інну Гудзь.

Нині Інна подала до суду на ТОВ “МЕЖА НЕТ” за образу честі та гідності. Зазначимо, що у матеріалі стверджень та оцінювальних суджень не було. Усе було підкріплено знімками та інформацією з мережі.

Ми демонстрували документи, які свідчать про те, що українська фотомодель під час повномасштабного вторгнення, а точніше 9 листопада 2023 року, отримала російське громадянство. Знімки були здобуті завдяки агентській роботі у російському консульстві.

Інстаграм моделі «кипить» фотосесіями у стилі «ню». Так, це звична частина життя моделі, але під час моніторингу цивільної дружини В’ячеслава Гузя, журналісти виявили публікації, що вказують на іншу діяльність Інни Гудзь.

Нині дані з посилань зникли, інформацію “підчистили”. Однак “рукописи не горять”.

Далі ж демонструємо теги Інни Гудзь у Get Contact.

І якщо раніше Інстаграм Гудзь кипів “розкішними” постами….

… то нині вона закрила соцмережу.