Мова не про дорогезні дрони відомих українських виробників. А про набагато дешевші рішення, котрі, утім ліквідують значною мірою той перекос, котрий зараз є.
А саме перекос, коли Москва спокійно спить, а ми щоночі і щодня чуємо політ ”мопедів” над головами.
Просто ніхто Україні не ставив завданням зробити ситуацію симетричною.
По-друге, в боротьбі шахедами зараз все вперлося в відсутність швидкісних і маневрених дронів-перехоплювачів. Котрі варто було замовити до розробки два роки тому, або хоча б рік тому.
Це все кроки, котрі лежать на поверхні. Котрі не потребують надзвичайних коштів.
Ми можемо збивати шахеди дронами в рази від них дешевшими.
Чому ми це не робимо?
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