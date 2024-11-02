Мова не про дорогезні дрони відомих українських виробників. А про набагато дешевші рішення, котрі, утім ліквідують значною мірою той перекос, котрий зараз є.

А саме перекос, коли Москва спокійно спить, а ми щоночі і щодня чуємо політ ”мопедів” над головами.

Просто ніхто Україні не ставив завданням зробити ситуацію симетричною.

По-друге, в боротьбі шахедами зараз все вперлося в відсутність швидкісних і маневрених дронів-перехоплювачів. Котрі варто було замовити до розробки два роки тому, або хоча б рік тому.

Це все кроки, котрі лежать на поверхні. Котрі не потребують надзвичайних коштів.

Ми можемо збивати шахеди дронами в рази від них дешевшими.

Чому ми це не робимо?