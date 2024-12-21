Підприємець, співвласник мережі “Рідні. Медтехніка” Олексій Давиденко закликає киян та гостей міста підтримати бізнес, що постраждав внаслідок російського обстрілу 20 грудня у центрі Києва. Йдеться, зокрема, про ресторани “Бассано” та Shah-Plov, кав'ярню One Love та інші.

Далі — його пряма мова:

Це моє місце сили. Я не міг сьогодні сюди не приїхати. Після роботи.

Через пʼятничні пробки, через кордони поліції, через комунальні служби які тут прибирають за свінособаками.

Через гори скла, роздроблених фасадів і сміття — я опинився тут.

Весь ранок я вдивлявся в фото і переживав за друзів які там живуть, за друзів які там працюють – за улюблені One Love, Bassano, Шах Плов. За Костел.

Бо коли побачив фото руйнувань біля костелу не вірив що він міг вцілили — але він таки вцілив. Навколо все розкурочено.

Нагнувся під стрічкою оцеплення, пройшов по сходах завалених сміттям — все темно. Незвично. Бо тут завжди як в казці.

Без надії штовхнув двері Бассано — а вони працюють. Хлопці працюють — з розбити вітринами, фасадами й дверми.

Завтра вихідні. Підтримайте Надира з Шах Плов. Він, азербайджанець, з першого дня війни пішов в самооборону. І захищав Київ. Заїдьте на вихідних в його Бакинський Бульвар.

У нього були неймовірні вітражні вікна на Антоновича. Знаючи його, він їх обовʼязково відновить.

Підтримайте Volodymyr Zadiraka. Його One Love та Wine Love навіть під сходами – постраждали. Але в нього є інші місця — де правильно завтра обовʼязково випити каву.

Підтримайте Басано. Бо вони опинилися в епіцентрі. І немає іншої такої тераси і іншого такого вайбу.

Просто прийдіть і підтримайте це місце своєю присутністю. Бо поки інші пропонують інвестувати в США, ми повинні інвестувати у своїх — бо рідні.