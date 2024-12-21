Далі — його пряма мова:

Це моє місце сили. Я не міг сьогодні сюди не приїхати. Після роботи.

Через пʼятничні пробки, через кордони поліції, через комунальні служби які тут прибирають за свінособаками.

Через гори скла, роздроблених фасадів і сміття я опинився тут.

Весь ранок я вдивлявся в фото і переживав за друзів які там живуть, за друзів які там працюють – за улюблені One Love, Bassano, Шах Плов. За Костел.

Бо коли побачив фото руйнувань біля костелу не вірив що він міг вцілили але він таки вцілив. Навколо все розкурочено.

Нагнувся під стрічкою оцеплення, пройшов по сходах завалених сміттям все темно. Незвично. Бо тут завжди як в казці.

Без надії штовхнув двері Бассано а вони працюють. Хлопці працюють з розбити вітринами, фасадами й дверми.

Завтра вихідні. Підтримайте Надира з Шах Плов. Він, азербайджанець, з першого дня війни пішов в самооборону. І захищав Київ. Заїдьте на вихідних в його Бакинський Бульвар.

У нього були неймовірні вітражні вікна на Антоновича. Знаючи його, він їх обовʼязково відновить.

Підтримайте Volodymyr Zadiraka. Його One Love та Wine Love навіть під сходами – постраждали. Але в нього є інші місця де правильно завтра обовʼязково випити каву.

Підтримайте Басано. Бо вони опинилися в епіцентрі. І немає іншої такої тераси і іншого такого вайбу.

Просто прийдіть і підтримайте це місце своєю присутністю. Бо поки інші пропонують інвестувати в США, ми повинні інвестувати у своїх бо рідні.

 