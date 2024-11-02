Ось ще один приклад на фото, «штурмовик»: зверніть увагу на спеціалізацію. Зараз забирають людей із прикриття аеродромів, артилерійських розрахунків, навіть з Patriot — усіх відправляють у піхоту.

Втім, штаби не скорочуються, а лише збільшуються. На фронті — управлінський колапс. Навіть боєприпаси розподіляють «любимчикам», а не відповідно до оперативної обстановки. Бригадам доводиться торгувати боєприпасами!

Сирський, усвідомивши, що Курська операція провалена, переміщається на південь, знову уникаючи Києва. Він намагається показати, що лише він — унікальний герой, що він буде «відбивати» наступ росіян на півдні, що його не можливо замінити. Водночас на Курську операцію вже призначено «цапів-відбувайлів», а активізація наступу на півдні стала можливою, бо зокрема до цього Сирський зняв звідти підрозділи й ніяк не реагував на чергові попередження розвідки. За моїми даними він узагалі вже не спілкується з Будановим.

Пане Президенте, виглядає так, що у Вас або хитрістю забирають владу, або Ви схвалюєте знищення ЗСУ. Прошу, приберіть «Сашеньку», благаю.

Андрію Борисовичу, вся країна знає, який вплив Ви маєте на прийняття рішень. Благаю, не залишайтеся байдужим і зверніть увагу на катастрофічність цих тенденцій! Жодні міжнародні проєкти не мають значення, коли ми втрачаємо власних громадян, коли військове керівництво діє всупереч національній ідеї та здоровому глузду! Вникніть!

Стратегія «Сашеньки» проста — «сісти на вуха» двох людей і знищувати всіх інших. Міністра оборони в конфігурації прийняття рішень взагалі немає.

Благаю всіх — незалежно від політичних поглядів чи життєвого шляху, усіх, кому небайдужі ідея національного спротиву та збереження України, — включитися та домогтися заміни військового керівництва, яке працює на ворога. І неважливо, чи роблять вони це свідомо, чи їх використовують росіяни, передбачаючи всі їхні кроки. Де-факто, українською армією керують вороги України.

Закликаю не бути байдужими, чинити опір російським загарбникам і не мовчати про те, що відбувається.

Зламати хребет «совку» і перемогти.