"І це дуже негативний сигнал, оскільки веде країну від демократії до диктатури".

Про це пише Віктор Таран, український політтехнолог, публіцист, громадський діяч, у своєму Facebook. Далі – його пряма мова.

Якась не здорова ситуація відбувається останнім часом довкола українських ЗМІ. І тут мова навіть не про Єдиний Марафон – там все давно вже ясно.

Особисто мене непокоїть наступ судів та правоохоронних на четверту гілку влади за останні пів року.

Судіть самі, цього тижня апеляційний суд підтримав Портнова у справі проти керівниці бюро «Радіо Свобода» Наталії Седлецької за її пост опублікований 17 серпня 2020-го — у день підпалу автомобіля редакції «Схем».

У дописі Седлецька згадала про негативне ставлення Портнова до редакції, зокрема про те, що він оприлюднив особисті дані водія, включно з номерними знаками спаленого автомобіля, і публічно погрожував «учбово-виховними заходами» редакції розслідувачів.

Суд задовольнив позов Портнова і визнав інформацію про нібито його причетність до підпалу автівки водія «Схем» «недостовірною».

Суд зобов’язав Наталію Седлецьку спростувати недостовірну інформацію після набрання рішенням законної сили. Те саме мають зробити «Громадське», NV, 5 канал та Прямий, які передрукували пост журналістки.

Також на днях Шевченківський районний суд м.Києва задовольнив позов юриста Андрія Портнова до ТОВ «Видавничий дім «ЛБ», ГО «StatеWatch» та Інтернет видання The Kyiv Independent щодо захисту честі, гідності та ділової репутації і спростування недостовірної інформації за поширену на веб-сайті Інтернет-видання The Kyiv Independent у публікації під назвою: «Україна запроваджує санкції проти дрібних проросійських політиків.

У схожій ситуацію справу проти Портнова програв Рух «Чесно» – тепер його мають видалити з так «званого реєстру зрадників.»

Декілька місяців тому суд визнав матеріал видання “Лівий берег” про обшуки у соборі в Чернівцях наклепом на єпископа УПЦ Никиту. Ну це в тій справі де єпископа “заскочили нібито в момент фізичної близькості з 17-річним хлопцем.”

І знову маємо рішення суду проти ЗМІ.

А на днях власнику та головній редакторці видання “Межа” передали повістки про виклик на допит від дізнавача Дніпровського УП ГУНП Ярослави Ямкової.

За те що ніби то матеріал «Хата на дядю» це порушення недоторканості приватного життя, Вячеслав Гузь – голова ЦМУ ДМС у Києві та Київській області відкрив кримінальне провадження.

Як на мене ми спостерігаємо спробу масштабного тиску на українські громадські організації та медіа.

І це дуже негативний сигнал, оскільки веде країну від демократії до диктатури.