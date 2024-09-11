Про це він пише на своїй сторінці у Facebook. Далі — його пряма мова.

Ірина Федорів зі сторінок Вадима Столара розповідає про «травлю громадських активістів» агентами кремля.

Сьогодні ряд Telegram-каналів, повʼязаних з одіозним столичним забудовником, поширив контент громадської організації “Голка“. Ініціатива скаржиться на діяльність Дмитра Перова, який захищає Садибу Зеленських, 1890 р.

Федорів зазначає, що Перов чинить тиск, несправедливо звинувачує експерта організації – Г. Могильного, який вважає будівлю 1890 р. неісторичною, а факт надання їй статусу памʼятки – незаконним.

Цікаво, що 15 серпня з цього ж Telegram-каналу «Україна сейчас» почалася інформаційна атака забудовника проти відновлення Садиби Зеленських. Тоді, компанія ТОВ «Тургенєв Білд» як аргумент використала публікацію Г. Могильного щодо нецінності та неісторичності 134-річної будівлі, назвавши знесення історичної памʼятки законним.

Якщо Вас теж задовбали народні експерти, які розповідають, що памʼятки – це насправді не памʼятки. А потім пишуть таку х*єту. Ось банка збору. Щодо спростування неправдивої інформації, поширеної ГО «Голка» в ЗМІ та Telegram щодо законності знесення Садиби Зеленських, незаконності надання їй статусу, твердження, що «Дмитро Перов – агент кремля» та інших обставин викладених в публікації.

Зауважу, що первісною зараз є підтримка фронту, однак і таке шкідництво не можна лишати поза увагою.

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