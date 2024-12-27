Не переобрались, і досить. Пора скандалити! Отож, тільки що обидві наглядові агенцій Міноборони зробили заяви щодо внесених міністерством змін до їхніх статутів.

Кратєнько нагадаю, що тими змінами тупо нівельовано сенс створення наглядових рад — ну хтось же має це сказати жорстко — і МО хоче зберегти свій вплив на призначення\звільнення керівників і закупівлі.

У своїх зверненнях до міністерства обидві наглядові наголошують, що остання редакція Статуту була затверджена наказом Міністерства оборони №839 від 16.12.2024, викликала занепокоєння щодо відповідності принципам належного корпоративного врядування.

На думку членів Наглядової ради Агенції оборонних закупівель, ці зміни обмежують незалежність Наглядової ради, створюють передумови для втручання в її діяльність. Окрім того, “нова редакція Статуту створює ризики дублювання функцій, конфлікту інтересів та перевищення повноважень через відсутність чіткого та збалансованого розподілу повноважень між Міністерством оборони, Наглядовою радою та Агенцією”.

Члени Наглядової ради АОЗ висловили пропозицію привести положення Статуту у відповідність до нормативно-правових актів та принципів корпоративного врядування ОЕСР.

Особлива увага має бути приділена врегулюванню кадрових питань у Статуті та встановленню чітких критеріїв для визначення значних господарських зобов`язань, просить наглядова АОЗ.

А я скажу так: “Це спроба нівелювати, знищити незалежність агенцій, перетворити фактично на “весільних генералів” їхні ради та мати можливість в ручному режимі вирішувати, хто постачатиме Міноборони ті чи інші важливі товари. Якщо ця ситуація не буде змінена, не буде врахована позиція наглядових рад щодо змін в статутах, то усе, що громадськість 2 роки виборювала в Міністерстві оборони — було знищено в один день”

P.S. Процишин Богдан, здря ви зацікавились цим міністерством. Доведеться альбом пісень випускати)