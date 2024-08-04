Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Далі — його пряма мова.
Ворог просувається по 100-200 метрів на день. За десять днів на один-два кілометри. За місяць — кілометрів на п’ять. Соромний результат для другої армії у світі.
За часів Жукова, поставили б тисячу гармат на кілометр фронту, пустили б у дію одразу тисячу танків і мільйон солдатів, і за день вийшли б до Дніпра, за тиждень дійшли б до Києва.
Але вільного мільйона солдатів немає. Ще тисячі танків немає. І тисячі додаткових гармат немає. Ресурси ворога обмежені, так само як і наші.
І головний, найважливіший ресурс сьогодні — це не гроші, не танки, і навіть не солдати. Найперший ресурс — мізки. Мізки тих, хто цими ресурсами керує. Наша біда, що наші мізки нічим не кращі за їхні. Наше щастя, що їхні мізки — такі ж як у нас.
Ось і думай-те.
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