Офіцер ЗСУ, радіоінженер, спеціаліст з аеророзвідки Юрій Касьянов вважає, що у росіян, як власне й в українців, найголовнішим ресурсом на війні є не гроші, танки та солдати, а мізки. Наразі ж, на його думку, у росіян цей ресурс не кращий за наш.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Далі — його пряма мова.

Ворог просувається по 100-200 метрів на день. За десять днів на один-два кілометри. За місяць — кілометрів на п’ять. Соромний результат для другої армії у світі.

За часів Жукова, поставили б тисячу гармат на кілометр фронту, пустили б у дію одразу тисячу танків і мільйон солдатів, і за день вийшли б до Дніпра, за тиждень дійшли б до Києва.

Але вільного мільйона солдатів немає. Ще тисячі танків немає. І тисячі додаткових гармат немає. Ресурси ворога обмежені, так само як і наші.

І головний, найважливіший ресурс сьогодні — це не гроші, не танки, і навіть не солдати. Найперший ресурс — мізки. Мізки тих, хто цими ресурсами керує. Наша біда, що наші мізки нічим не кращі за їхні. Наше щастя, що їхні мізки — такі ж як у нас.

Ось і думай-те.