Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Далі — його пряма мова.

Ворог просувається по 100-200 метрів на день. За десять днів на один-два кілометри. За місяць — кілометрів на п’ять. Соромний результат для другої армії у світі.

За часів Жукова, поставили б тисячу гармат на кілометр фронту, пустили б у дію одразу тисячу танків і мільйон солдатів, і за день вийшли б до Дніпра, за тиждень дійшли б до Києва.

Але вільного мільйона солдатів немає. Ще тисячі танків немає. І тисячі додаткових гармат немає. Ресурси ворога обмежені, так само як і наші.

І головний, найважливіший ресурс сьогодні це не гроші, не танки, і навіть не солдати. Найперший ресурс мізки. Мізки тих, хто цими ресурсами керує. Наша біда, що наші мізки нічим не кращі за їхні. Наше щастя, що їхні мізки такі ж як у нас.

Ось і думай-те.

  • Волонтер Юрій Касьянов закликав владу забронювати співробітників оборонних підприємств
  • Philip Morris та тютюновий дим російської війни, — Віталій Кулик
  • “Можливо, нашу перемогу у нас все-таки не вкрадуть”: Ігор Луценко про законопроєкт щодо міжнародних оборонних компаній