15-го січня журналіст Юрій Ніколов заявив, що невідомі люди намагались потрапити до його квартири. Про це журналіст повідомив на своїй Facebook сторінці. За його словами, невідомі чоловіки обклеїли двері квартири папірцями з написами із закликом йти до війська, а також налякали його хвору матір та сусідів.

“Ці уроди лише налякали мою стареньку маму, що після онкології живе зі мною, бо більше ні з ким – другий син в Авдіївці, дорослий онук – на Куп’янському напрямку. І через 15 хвилин випустили на одній з російськомовних придворних телеграм-помийок «Карточний офис» ось цей пост, що на скріні.”

Юрій Ніколов вважає ці дії залякуванням журналіста та розповів про єдиний випадок, який трапився з ним у минулому році. Тоді колишній міністр Оборони України Олексій Резніков просив у СБУ відкрити справу проти Ніколова за його статтю по корупції на військових закупівлях.

“ Але у всіх інтерв’ю всередині України і закордонним ЗМІ я постійно говорив, що під час вторгнення це був єдиний випадок тиску. Що це в Росії валять не корупціонерів, а викривачів. А Україна ж не Роісся. Тому зрештою Резнікова звільнили, а мене не посадили. Але, як я бачу, хтось вирішив змінити цей розклад. От інтірєсно: шоб шо? Щоб я завалив піздак і припинив викривати рукодупих корумпантів? Такий собі розрахунок.”

Одразу ж після того, що сталося, пост про інцидент опублікував телеграм-канал “Карточный Офис”, де розповідається, як нібито військові приїхали на ротацію з передової та вирішили передати повістку одному “відомому журналісту”.

“Телеграм-канал «Карточный офис» ведуть два медійники Sergii Ivanov та Петров Володимир (YouTube у них «Ісландія»), які намагаються провокувати та тиснути на журналістів, зокрема, на Юрія Ніколова, а також створювати ілюзію причетності до владної команди, показуючи її в стилі бандитських 90-их.”

Цей прецедент прокоментувала Мар’яна Безугла, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вона запевняє, що за її інформацією, телеграм-канал “Карточный Офис” ведуть два медійники, Сергій Іванов та Володимир Петров.

“Марʼяно, ви йобнута. Ви хвора і стан ваш уже давно становить загрозу для суспільства та держави, адже у своїй ілюзорній боротьбі ви втратили реальність. Або реальність втратила вас. Я поважаю ваше право на деградацію, бийтеся зі своїми химерами скільки завгодно, але залиште мене, будь ласка, за межами вашого божевілля. Ви йобнута, Марʼяно. Лікуйтесь.”

На коментар Мар’яни Безуглої автор та ведучий проекту «Антиподи» в медіа Ісландія Сергій Іванов зреагував у притаманній для нього манері.

Інцидент з bihus.info

На наступний день, 16-го січня на ютуб-каналі «Народна правда» з’явився відеоролик, де працівники команди Bihus.Info під час корпоративу обговорюють по телефону можливість придбання наркотичних речовин. Далі на приховану камеру, яку встановили в будиночку, де відбувався корпоратив, показано і сам момент вживання наркотиків. Редакція “МЕЖА” того ж дня опублікувала статтю, читати більше за посиланням.

Денис Бігус одразу ж відреагував на те, що сталося. Він миттєво звільнив працівників, які зловживали наркотичними речовинами на корпоративі та заявив про незаконне прослуховування та спостереження за його командою.

Пізніше Bihus.info оприлюднило свою позицію по цій справі та заявили, що аналіз відео показав, що членів команди Bihus.info прослуховували щонайменш кілька місяців, задля дискредитації їх журналістської діяльності.

“Ми займаємось дуже специфічною роботою, яка зачіпає інтереси багатьох посадовців. Серед останніх розслідувань були зокрема й гучні матеріали про правоохоронців. Тож, схоже, наша команда стала наступною “ланкою” у серії переслідувань тих, хто викриває неприємну правду.”

ІМІ очікує на реакцію від української влади

На тиск проти команди Bihus.info та журналіста Юрія Ніколова у вівторок, 16-го січня, відреагувала директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк. Вона вимагає жорсткої реакції від влади і запевняє, що полювання на медіа, стеження та запис прихованого відео – не є допустимими для демократичної держави.