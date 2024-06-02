Ви хоч раз ходили купувати смаколики у кондитерський дім “Вацак”. Втім, його власник нардеп Геннадій Вацак влаштував жителям Могилів-Подільського несолодке життя, пише користувач Тik-Tok з нікнеймом qqqq611.

Так, це той самий нардеп, який став першим власником електричного Rolls-Royce в Україні. Мова йде про Rolls-Royce Spectre за $610 000. Про це раніше розповідала редакція “Межі”.

Він поширив відео пов’язані з рейдерським захопленням будівлі за адресою Стависька 17.

Користувача, що опублікував відео звати Олександр Москалюк. Ділиться, у цій історії постраждала його родина.

“Понад 20 років, я є власником будівлі за адресою Стависька 17. У 2016 році у змові з «ПриватБанком» недобросовісний нотаріус переоформив цю будівлю. Вже відкриті кримінальні справи”, – Олександр Москалюк, постраждалий.

Конфлікт почався ще у 2008-му році. Тоді, Олександр взяв кредит на 10 років під іпотечну заставу першого поверху магазину «Берізка», що розташований за адресою: м. Могилів-Подільський, вул. Стависька, 17. І хоч, вчасно погашав кредит, посадові особи банку та нотаріус з прізвищем Завалієв, почали процес з відчуження права власності.

Олександр каже, свої дії замовчували, а як дізналися про відкрите кримінальне провадження – перепродали приміщення ТОВ «Кондитерський дім «Вацак».

22 травня цьогоріч сталося рейдерське захоплення приміщення. Під час якого, у ньому знаходились працівники офісу Москалюка та продавці магазину «Меблі на замовлення», – свідчить Станіслав Москалюк.

“Там знаходяться орендатори. Поліція, цим всім “тітушкам” каже: «Якщо ви навіть придбали, законно-незаконно, ви маєте попередити орендарів. І договір оренди не втрачає силу». Тобто, виселити орендарів вони можуть тільки через суд”, – Олександр Москалюк, постраждалий.

Потім люди в тактичному одязі виривали дверні замки, замінили в них серцевини, відключили електроенергію, працівників магазину силою заблокували у темному приміщенні. Й до вечора не давали нікому можливості зайти або вийти з магазину, – зі скарги Москалюка О.П.

“Вони ламають замки, ламають двері, викидають речі, погрожують. Якщо у них все законно — то навіщо вдаватися до таких дій? Вони не подають в суд, на виселення тому, що розуміють, що програють цю справу. Бо це все незаконно”, – Олександр Москалюк, постраждалий.

Редакція “Межі” звернулася до народного депутата Геннадія Вацака, щоб розібратися у ситуації та почути думку обох сторін. Відповідь отримали таку:

“У мене, як у народного депутата України, відсутня публічна інформація, визначена Законом України “Про доступ до публічної інформації” щодо будівлі за адресою м. Могилів-Подільський, вул. Стависька 17”, – Геннадій Вацак, народний депутат України.

Редакція “Межі” продовжує стежити за розвитком подій на Вінниччині. І сподівається на своєчасну реакцію правоохоронців, щодо ситуації, що склалася.