Американське видання отримало доступ до презентації компанії, яку вона розіслала своїм партнерам Google, Facebook, Amazon, що підтверджує використання ними технології прослуховування.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише Євгеній Прокопишин. Далі — його пряма мова.

Американське видання «404 Media» отримало доступ до презентації, яку «CMG» (Cox Media Group) розіслала своїм партнерам (Google, Facebook, Amazon, Bing), що підтверджує використання цими компаніями технології «Active Listening» («Активне слухання»).

Ця технологія дозволяє компаніям за допомогою ШІ збирати ключові слова, які користувач вимовляє поруч із пристроєм (наприклад, смартфоном), щоб згодом використовувати інформацію для пропозиції найточнішої реклами, що таргетується.

«CMG була premier-партнером Google з моменту зародження програми 11 років тому <...> була першим медіа-партнером Amazon Advertising і була однією з перших чотирьох компаній у світі, що стали партнерами Facebook з маркетингу».

Після публікації цих даних у мережі «Google» видалила згадки «CMG» зі своїх ресурсів, «Amazon» зазначила, що не користувалися технологією «Active Listening», а «Meta» заявила, що почала перевірку цієї інформації.

Про «Active Listening» публічно стало відомо у грудні 2023 року. Технологія була представлена ​​як інструмент для формування контекстної реклами через прослуховування всіх звуків навколо через вбудовані мікрофони смартфонів, розумних телевізорів та інших пристроїв.