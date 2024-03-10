У Києві сьогодні, 10 березня, відбулася акція на підтримку полонених та зниклих безвісти за ініціативи Асоціації родин захисників «Азовсталі», що напередодні розмістила публікацію із закликом долучитись до процесії.

Наша команда також сходила на акцію та поспілкувалась з учасниками.

“Маємо боротися за полонених так, як вони боролися за нас. Закликаємо всіх поширювати інформацію про полонених «Азовсталі», щоб збільшити їх шанси на виживання та повернення.», — з допису асоціації в Instagram

Щоб нагадати про тих, хто перебуває у російському полоні, на акцію вийшло понад 1000 українців, вони зібралися під стінами червоного корпусу університету Шевченка з плакатами та прапорами.

Серед тих, хто прийшов підтримати полонених захисників України були й публічні люди, зокрема дружина командира полку «Азов» Дениса Прокопенка, Катерина, українська співачка та волонтерка Даша Астаф’єва, телеведуча Марічка Падалко, співачки Alyona Alyona та Viviene Mort.

Так, Катерина Прокопенко закликала не мовчати про наявні проблеми з обміном, особливо доносити це іноземним ЗМІ. Вона також наголосила на тому, що однією з проблем є саме повернення з полону бійців «Азову»:

“Зараз ви бачите, що обміни не в такому активному русі, азовців росія не хоче випускати, азовці зараз в найгірших умовах перебувають. Це факт.”

Свій коментар також дала Даша Астаф’єва:

“Сьогодні спілкуюся з рідними полонених, їх це дуже надихає. Мені здається, що це задача кожного свідомого українція: сюди підходити і підтримувати”, — наголосила Астаф’єва. “Задача кожного з нас — намагатись постійно про це говорити, робити щось , щоб наша країна змінювалась”, — додала вона.

Зауважимо, що наразі понад 8 000 українських військових перебувають у полоні.