Вчора російськомовна служба німецького медіа BILD опублікувала пост в Телеграмі про проведене розслідування. Служба встановила, що Міноборони ФРН передало Україні бронетраспортери BATT UMG, непридатні до бойових дій, та за завищеними цінами.

Наприкінці травня, як зазначає медіа BILD, уряд ФРН оголосив про постачання Україні 66 бронетранспортерів APC, які виробляє німецький концерн FFG. Ці БТР масою 10 тонн розробили в США, їхня оригінальна назва – BATT UMG. Їх випускають у різних країнах світу за американською ліцензією. Поставки почалися в жовтні, загалом ЗСУ отримали 48 машин.

За даними BILD, вони виявилися абсолютно непридатними для передової в Україні і для використання в бойових умовах в цілому. В них тонка обшивка, немає протимінної та осколкової броні від артилерійського, ракетного і мінометного вогню. Поставлені APC захищають лише від ручної зброї і підходять для тилових операцій.

Як з’ясував експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, спочатку Міноборони ФРН обирало між легкими машинами від FFG і важкими Fuchs від Rheinmetall. Перші вибрали “найбільш економічне рішення, яке до того ж швидко доступне”. У Міноборони ФРН посилаються на Київ, кажучи, що “посилений протимінний захист тоді не вимагала Україна”. Анонімний український чиновник розповів BILD, що, “звісно, ми б хотіли машини з протимінним захистом”, але “німецька сторона їх не пропонувала”.

Розслідування BILD також показало, що німецька FFG передала замовлення на всі 66 машин американському підряднику The Armoured Group (TAG). В підсумку всі БТР зібрали на заводі TAG в ОАЕ. Звідти броньовики доставили в Україну хіба що із зупинкою в Німеччині. Жоден БТР не був зібраний у Німеччині. Крім того, ніякої економії насправді не було. Ціни держпідряду були завищені втричі: на світовому ринку бронемашини APC від TAG коштують близько 200 000 євро, а Міноборони ФРН заплатило за них по 600 000 євро за штуку.

Нагадаємо, що в суботу канцлер Німеччини Шольц прокоментував непостачання Німеччиною ракет Taurus для України, сказавши, що остаточне рішення по постачанню буде ухвалене пізніше.