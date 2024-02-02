29 січня на німецькому каналі ZDF вийшов репортаж про окупований Маріуполь. Журналіст Армін Кьорпер, що брав репортаж, спотворив реальну картину життя в Маріуполі. Він, за інформацією ЗМІ, очолює московське бюро телеканалу.

У репортажі журналіст зазначив, що більшість мешканців міста, яке перебуває під владою рф майже два роки, відчувають підтримку від росії. Також журналіст повідомив про процес відновлення міста, уникнувши зауваження, що це наслідок руйнувань з боку окупантів.

“Маріуполь – це не місто-привид, я хотів би це чітко прояснити”, – сказав Кьорпер.

За словами Кьорпера, “місто функціонує, працюють магазини та ресторани”. Крім того, додав журналіст ZDF, “є опалення, гаряча вода та інтернет”.

“Спротив? Я нічого такого не бачу”, – заявив Кьорпер, водночас повідомляючи, що в Маріуполі розселяються росіяни.

Журналіст також розповів, що “місту потрібні люди” для того, щоб там “знову запрацювала економіка”.

1 лютого медіаекспертка Діана Дуцик опублікувала пост обурення на сторінці у Facebook з приводу ситуації навколо репортажу.

Діана написала:

Діана також зауважила, що, на її думку, наскрізним меседжем репортажу ZDF є показ того, що в окупації Маріуполю живеться не так погано.

Діана, крім всього, звернула увагу на те, що в репортажі торкалися теми розбомбленого театру в Маріуполі.

Насамкінець Діана, задавши риторичне питання, підсумувала свій пост так:

Олексій Макєєв, посол України в Німеччині, відреагував на пост Діани, розділивши її обурення:

Як бачимо з коментаря Олексія, питання некоректності репортажу вже було вирішено: редакція телеканалу ZDF визнала свої помилки.