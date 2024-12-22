Про це Тетяна Чорновол написала на своїй сторінці у Фейсбук. Далі — її пряма мова:

Межа ночі і дня це той час, коли ворог зазвичай наступає. Не сутінки, а саме світанок. Логіка наступна: в поганій видимості перетнути фронт, і бойовий контакт, коли розвиднюється.

Стрільба зі “Стугни” на межі світанку досить складна. Ціль майже не видно. Я маю і цьому найбільший досвід, отож коли загострення на нашій ділянці фронту, чергування на межі ночі і дня за пультом – моє. Я відповідно краще всіх знаю, коли світає. Я встаю за дві години і чекаю з напруженням цієї миті звіряюся з годинником.

Я свідок світанку))))

Тут, відео з мого чергування в найдовшу в році ніч….обстріл акурат перед світанком.

Також, я знаю, коли заходить сонце і стає темно.

Це для нас головний час роботи ФПВ. Можна встигнути на звичайному денному ФПВ зробити три польоти “на фари” ворожого транспорту.

Отож я свідок приходу ночі.

І це пост не про бойову роботу. А про глупоту і темноту суспільства і зимовий час.

Тому, що сьогодні, у найдовшу ніч, о 6.55 ранку “Стугна” вже бачила . Зате о 16.30 вечора я вже не бачила контакти, навпомацки міняла на ній батареї.

Ось у мене питання навіщо нам такий зимовий час? Навіщо так рано, коли всі сплять світає, і відповідно так рано, по-суті в обід закінчується день?

У мене у взводі зараз 16 осіб. Лише один з них встає о 6-7 ранку природньо. Всі інші, якщо не треба чергувати чи не заплановані роботи восновному просипають одну годину дорогоцінного зимового світового дня, коли він найкоротший в грудні. А відповіно в наступні місяці, просипають дві, три, чотири години драгоцінного світового дня.

Зате ввечері бісяться, що короткий день і не встигли, щось зробити….

У мене взвод не якийсь особливий. Звичайний зріз суспільства. Українське суспільство в свой масі живе по закону, що день закінчується о 12 ночі. Раніше лягти спати це об 23 годині…. Відповідно люди не прокидаються о 4-5 ранку, і відповідно 12 година, середина дня за зимовим часом, для них насправді не середина дня, а лише ранок.

Навіщо тожі нашу країну переводити на зимовий час? Щоб в кінця літа о 18 вечора, коли для більшості це середина дня вже темніло? Зате півсну буде тривати під яскравим сонцем?

І, до речі, нам на війні, це ще байдуже, у нас генератори і подвалах завжди ніч.

А в цивільному житті, вам люди, хіба зручно вввечері сидіти в потемках без електроенергії, хоча якби був літній час, у вас би була ще ціла година природнього освітлення? Чому ви тоді поблажливо відреагували на закон про цілорічний зимовий час?

До речі, вимкнення електроенергії це завжли ввечері, бо ввечері пікове навантаження на енергосистему, вранці його не має. Отож краще прокинутися затемна і включити світло? Правда? Ніж ранього вечора бути і без електроенергі і без природнього світла?

Це здається все елементарно.

Тому я просто не розумію, як суспільство може бути настільки тупим, що дозволило ВР прийняти закон про зимовий час.

Р.s. До речі, у москалів на фронті краще ніж у нас навіть в цьому питанні, вони живуть по літньому часу. Я тут з ними на відстані 3 км. У них сонце зійшло о 8 ранку, зате стемніло півшостої.

І ще, шановні жайворонки, для зимового часу вставати о 6 ранку це дуже пізно, середина дня о 12 дня. Отож ви повинні вставати о 4-5 щоб не марнувати світовий лень.