Колонія в Оленівці після удару

У цій колонії росіяни тримали українських полонених — як військових, які обороняли Маріуполь, так і цивільних. Більшість з них і досі перебуває в полоні ворога.

Створення “Спільноти Оленівки”: відповідь родин на бездіяльність

Рідні та близькі тих, хто знаходився у бараці, об’єдналися в громадську організацію “Спільнота родин Оленівки”, назва якої згодом змінилася на “Спільнота Оленівки”, через те, що до неї долучилося більше небайдужих.

​​За словами співзасновниці організації Олександри Мазур, спільнота виникла у січні 2023 року після розформування місії ООН, яка не змогла дістатися місця трагедії через перешкоди з боку Росії.

“Росіяни не допустили їх до місця злочину, тож місія просто розформувалася. На цьому моменті стало зрозуміло, що міжнародна спільнота занадто слабка, як проти цього злочину, так і проти РФ загалом”, пояснює вона.

Олександра Мазур

Особисті трагедії: відчай, боротьба та сподівання

Анна Лобова, співзасновниця організації, досі не знає, де перебуває її чоловік, військовополонений Олег Лобов.

“Лише 17 серпня 2022 року з ворожих телеграм-каналів я дізналася, що він живий і перебуває в лікарні. Довгий час стресу та ступору, після того що сталося, а також надії, що все ж таки міжнародні організації туди поїдуть та врятують цих людей, привела мене особисто лише до очікування і подальшої тиші. Розформування місії ООН дало розуміння того, що треба брати все в свої руки”, у коментарі “Межі” розповідає співзасновниця ГО “Спільнота Оленівки” Анна Лобова та зазначає, що її чоловік, військовополонений Олег Лобов продовжує перебувати в полоні по сьогоднішній день.

Анна Лобова

“Місце його утримання мені не відоме. Я знаю лише те, що він, разом з іншими хлопцями, був в лікарні понад пів року. Після чого їх всіх розвезли в невідомому напрямку. Лише в липні цього року йому дали зателефонувати додому. Втім, так сталося, що наша розмова стала частиною російського інтерв’ю, але ми встигли сказати головне що їх чекають, борються за них, що їх ніхто не забув. Вони не втрачають надії на повернення, проте третій рік хлопці з важкими пораненнями й надалі перебувають в полоні”, говорить Анна Лобова та звертає увагу, що на сьогоднішній день понад 110 людей, які пережили цей російський злочин залишаються в полоні, з яких важкопораненими є 52.

Олег Лобов

Анастасія Гондюл, співзасновниця ГО “Спільнота Оленівки” говорить, що її чоловік Артем пережив два важких поранення, втім досі перебуває у полоні.

Анастасія Гондюл

“Перше поранення він отримав під час оборони Маріуполя. Операцію йому робили в умовах бункера Азовсталі, уламок і досі залишився в його тілі. Друге поранення — під час вибуху в Оленівці. Його внесли до списку важкопоранених під номером 25. Ми щодня боремося за його повернення, але час минає, а результатів немає”, стверджує вона.

Артем Гондюл

“Вже третій рік тривають обіцяні 3-4 місяці так званого «почесного евакуаційного полону», які перетворилися на три роки жахів полону”, розповідає Анастасія Гондюл та додає, що з даного приводу вони проводили брифінг з “Укрінформ”, де в прямому ефірі звернулися до влади з проханням обміняти важкопоранених полонених. Втім, результату, на жаль, це не принесло.

“Ми виходили у “почесний полон”, під гарантії безглуздих та недієвих організацій червоного хреста та оон, які роками мовчки віддалено спостерігають, як хлопців забивають до смерті, як вони горять живцем в підірваній Оленівці, як щодня їх напівживими кидають в холодні бетонні коробки за ґратами”,  каже парамедикиня-доброволець Національної гвардії України Катерина Поліщук на позивний “Пташка”.

“День скорботи”: боротьба за пам’ять

ГО “Спільнота Оленівки” виступила з ініціативою запровадити 28 липня на державному рівні “Дня скорботи та вшанування пам’яті захисників, страчених під час теракту в Оленівці”. Цей день мав би нагадувати про всіх полонених, закатованих Росією. Петиція швидко набрала необхідну кількість голосів, але досі не розглянута.

Петиція громадської організації

“Нам пояснили, що є День пам’яті 29 серпня, і цього достатньо. Але це не лише про військових, це про всіх, кого катували й убивали в полоні. Ця трагедія повторюється щодня”, — пояснює  співзасновниця ГО “Спільнота Оленівки” Анна Лобова.

Крім того, співзасновниці громадської організації зауважують, що є також перешкоди і у створенні окремої переговорної групи для повернення полонених.

“Коли ми запроваджували ініціативу про окрему переговорну групу, то говорили саме про весь Маріупольський гарнізон, з уточненням першочергового повернення важкопоранених. Проте, з нами взагалі ніхто не хоче виходити на контакт, щоб обговорити цю ідею. Єдина зустріч на цей рахунок була проведена з Кирилом Будановим у липні цього року. Тоді він сказав, що неможливо створити окрему переговорну групу та пояснень чому так — не надав”, пояснюють вони.

Зустріч спільноти з представниками влади

Чому важливі акції підтримки

Прокоментували співзасновниці громадської організації й власні слова про недієвість акцій в підтримку полонених, які напередодні широко обговорювали в мережі.

“Коли дані акції починалися — це був момент повної тиші про полонених, про яку нас постійно просили державні органи, в тому числі і координаційний штаб. Втім, за весь термін скільки тривають ці акції, вони не вплинули на повернення полонених додому. Тобто, це акції нагадування, що люди перебувають в полоні, але впливу на їх звільнення вони ніякого не несуть”, пояснює Анна Лобова.

Фото з акції в підтримку полонених

“Люди думають, що з полону рятує табличка. Ні, з полону рятує довгий переговорний процес. Це типова помилка, коли маленька дія здається великою. Проте, якщо вона маленька — це не означає, що її треба відмінити”, додає Олександра Мазур.

Підтримує думку Олександри Мазур й Анастасія Гондюл. Вона пояснює, що не всі в змозі робити ті самі «великі кроки». Тож, доносити до суспільства що наші військові зробили для нас та нагадувати про те, що вони перебувають у полоні теж дуже важливо.

“Коли хлопці повертаються з полону їм дійсно дуже приємно бачити цю підтримку”, додає на сам кінець вона.

Трагедія Оленівки — це не лише про біль, а й про невидиму боротьбу, яка триває щодня. Рідні, волонтери та громадські активісти не втрачають надії домогтися справедливості, звільнення полонених і вшанування пам’яті тих, хто не повернувся.