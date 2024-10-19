Нещодавно повідомлялось, що Україна провела 58-й обмін військовополоненими – додому повернулися ще 95 захисників України.

Проте Дмитро Андрющенко, офіцер управління 12 бригади “Азов” НГУ за позивним “Дипломат” наголосив, що розповсюджувати детальну інформацію про зільнених небезпечно. Далі — його пряма мова.

Обмін військовополоненими – важкий, багатоетапний і кропіткий процес. Інколи довготривалий. Усі чекають своїх рідних та побратимів.

Але потрібно розуміти що обмінний процес включає в себе і дуже чутливі і ризикові категорії військовополонених, однією з яких є категорія засуджених полонених на різні строки від декількох років до довічного позбавлення волі.

Для того щоб не шкодити подальшим обмінним процесам, то я закликаю публічно не висвітлювати тематику звільнених засуджених, а тим паче не вказувати які саме бійці, на який саме термін і з якого підрозділу були засуджені.

Якщо ми хочемо бачити конструктив і обміни і надалі, включно із цією категорією полонених, то не треба надавати це публічному розголосу.

Така робота любить тишу.

Я розумію бажання деяких блогерів і ЗМІ пропіаритися чи хайпанути на подібних речах, але повірте мені, це більше шкодить ніж допомогає.

Офіційні ресурси висвітлили факт обміну категорії засуджених і вказали їх кількість. Цього достатньо. Без вказаних П.І.Б. та підрозділів.

Треба думати і за інших хлопців яких ще треба витягувати, а їх ще багато.

Дякую усім за розуміння і сподіваюсь що спекуляції на тему обмінів військовополоненими на цьому закінчаться.

Дайте можливість і іншим повернутися додому, в тому числі засудженим.