Вчора у новій статті Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про те, що “губернатор” тимчасово окупованої частини Запорізької області Євген Балицький визнав, що російська влада примусово депортує українських громадян, які виступають проти вторгнення Росії до України. Він також натякнув на страти українців ЗС РФ.

За інформацією аналітиків ISW, в інтерв’ю, опублікованому 20 лютого, Балицький заявив, що російська окупаційна влада “вислала велику кількість сімей, які не підтримували так звану “спеціальну військову операцію” або “ображали” Російську Федерацію, зокрема прапор РФ, гімн або ж президента Володимира Путіна.

Експерти зазначили, що Балицький виправдовував вчинки, які можуть бути класифіковані як воєнні злочини, стверджуючи, що насильницька депортація українських сімей була здійснена для їхньої ж безпеки. Він аргументував це тим, що окупаційній владі довелося б “розбиратися” з цими сім’ями у ще більш “жорсткий” спосіб у майбутньому, або ж їх могли б вбити інші проросійські громадяни.

Зі слів Балицького, що окупаційна влада “дала (депортованим сім’я) можливість виїхати”, проте депортувала деяких силою, “давши їм пляшку води” на кордоні. Балицький також заявив, що окупаційній владі довелося прийняти “надзвичайно жорсткі рішення, про які (він) не буде говорити”, ймовірно, натякнувши на проведення без суда російськими окупаційними військами розстрілів громадян України.

Аналітики наголосили, що відповідні заяви Балицького про російські депортації українських громадян, які критикують російську окупацію, вказують на те, що депортаційні кампанії РФ частково спрямовані на русифікацію населення на тимчасово окупованих територіях шляхом примусу та страху.

Нагадаємо: наприкінці 2023 року повідомлялося, що Росія намагається змінити демографічний склад на окупованій Луганщині. Про це казав ексначальник Луганської ОВА Сергій Гайдай.