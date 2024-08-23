Про це “Межа” написала в своєму Instagram:
“Як ви помітили, я стою в жилетці, у нас вітряно, прохолодно, а навіть зараз робиться вже холодно. Хочу передати вам ковток свіжого повітря, особливо нашим захисникам, нашим захисницям. Уперед до перемоги!”, – звернувся співак до підписників.
У коментарях українці розділилися. Одні висловили радість, що Винник повертається, проте інших обурило таке відеозвернення з-за кордону.
Співак виїхав з України до Німеччини у перші дні повномасштабної війни. Довгий час Олег Винник мовчав, але перед прем’єрою нової пісні почав вести соцмережі. В одному з відео він похизувався своїм огородом й передав вітання ЗСУ.
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